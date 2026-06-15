Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a declarat luni că România are nevoie urgent de un guvern, iar PNL are o responsabilitate politică ce nu poate fi redusă la opinia unei singure persoane, indiferent de poziția acesteia în partid.

Thuma a transmis că nu este de acord cu direcția în care este condus partidul în acest moment și a criticat ideea unor posibile sancțiuni interne în contextul desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Nu sunt de acord cu direcţia în care ne împinge conducerea partidului în acest moment”, a scris liderul PNL Ilfov.

Hubert Thuma a susținut că situația politică actuală nu permite amânări și că lipsa unei decizii clare agravează incertitudinea economică.

„Tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greşeală. Este timpul să încetăm să ne comportăm ca şi cum am avea luxul timpului. România are nevoie de un guvern acum. Situaţia economică este una dificilă, iar incertitudinea creşte cu fiecare zi în care nu există o soluţie clară”, a transmis acesta.

Liderul liberal a adăugat că deciziile politice ar trebui raportate la interesul național, nu la calcule electorale.

„Este timpul să încetăm să privim fiecare decizie prin prisma următoarei campanii electorale şi să începem să o privim prin prisma interesului naţional”, a precizat Thuma.

În același mesaj, președintele PNL Ilfov s-a referit la desemnarea lui Adrian Veștea pentru a forma un nou guvern, criticând discuțiile din partid privind posibile sancțiuni sau excluderi.

„În ultimele zile, un coleg al nostru, prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord. Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care îşi pedepseşte oamenii pentru că îşi asumă responsabilităţi politice. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuţie politică”, a transmis Thuma.

Acesta a mai afirmat că PNL trebuie să rămână un partid al dezbaterii interne, nu al unanimității forțate.

Hubert Thuma a a mai transmis că PNL nu poate funcționa prin decizia unei singure persoane, ci printr-un mecanism colectiv de asumare politică.

„PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii, nu al unanimităţii forţate. Şi aici cred că trebuie să ne punem o întrebare sinceră: când am început să confundăm vocea unui om cu vocea întregului partid?”, a mai scris acesta.

El a adăugat că România are nevoie de stabilitate politică și de un guvern funcțional.

„România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental şi capabil să ia decizii. România nu îşi permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor ţării”, a concluzionat Thuma.

Declarațiile lui Thuma vin în contextul tensiunilor din PNL privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și a discuțiilor interne despre strategia partidului în raport cu viitoarea formulă de guvernare.