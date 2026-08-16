Mulți șoferi nu știu că, în unele țări europene, simplul fapt de a nu avea o pereche de ochelari de rezervă în mașină poate atrage amendă. Regula vizează pe cei care conduc cu ochelari de vedere și este aplicată în special în Spania și Portugalia.

Conform legislației din aceste state, dacă pe permisul de conducere este menționată obligația de a purta ochelari sau lentile de contact, șoferul trebuie să aibă la îndemână o a doua pereche de ochelari.

Motivul este unul practic: în cazul în care ochelarii principali se sparg, se pierd sau se deteriorează în timpul deplasării, conducătorul auto trebuie să poată continua drumul în condiții de siguranță.

Poliția rutieră poate verifica documentele și echipamentul mașinii în cadrul controalelor de rutină. Dacă se constată lipsa ochelarilor de rezervă, șoferul riscă o sancțiune contravențională. Deși valoarea exactă a amenzii variază în funcție de țară și de circumstanțe, sancțiunea există și este aplicată.

Regula face parte dintr-o serie mai largă de obligații menite să asigure că șoferul își menține în permanență capacitatea de a conduce în siguranță. Alături de ochelarii de rezervă, în multe state europene sunt obligatorii și alte elemente, precum trusa medicală, triunghiul reflectorizant, vesta reflectorizantă sau stingătorul.

Pentru turiștii români care călătoresc cu mașina în Spania sau Portugalia, recomandarea este clară: dacă porți ochelari la volan, pune o pereche de rezervă în torpedou sau în portbagaj. Controlul poate veni oricând, iar lipsa lor poate transforma o vacanță într-o experiență costisitoare.

Specialiștii în siguranță rutieră subliniază că această cerință nu este o formalitate birocratică, ci o măsură de prevenție. O problemă neașteptată cu ochelarii în plină traficul poate duce la pierderea controlului asupra vehiculului și, în cazuri extreme, la accidente.

Așadar, înainte de a pleca la drum lung în Europa de Sud, verifică nu doar actele și starea tehnică a mașinii, ci și dacă ai la tine tot ce îți cere legea locală, inclusiv ochelarii de rezervă.