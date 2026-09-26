Siegfried Mureșan a anunțat sâmbătă dimineață, cu câteva ore înainte de depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri, că nu intenționează să renunțe la mandatul de premier desemnat. El i-a răspuns liderului PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut din nou retragerea, și a spus că va merge până la votul din Parlament.

Siegfried Mureșan a transmis sâmbătă dimineață că nu își va depune mandatul de premier desemnat, în ciuda solicitărilor repetate venite din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mesajul a fost transmis cu doar câteva ore înainte ca Mureșan să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor cu care intenționează să ceară votul de învestitură.

„Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României”, afirmă Mureşan.

Premierul desemnat a adăugat că așteaptă să își prezinte public viziunea pentru România.

Siegfried Mureșan urmează să depună sâmbătă, la ora 11:00, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv.

Etapele următoare ale procedurii sunt programate pentru începutul săptămânii viitoare, când miniștrii nominalizați vor fi audiați, iar apoi va avea loc votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat programul de guvernare și listele de miniștri, iar cabinetul propus de Mureșan va avea 16 ministere și trei vicepremieri cu portofolii.

Sorin Grindeanu a declarat vineri că nu are informații noi despre programul de guvernare și că a desemnat o echipă care să poarte discuții pe acest subiect, în condițiile în care el se află în deplasare în țară.

„Pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureşan sunt înjurăturile la adresa PSD”, a adăugat liderul PSD, care i-a cerut din nou premierului desemnat să-şi depună mandatul.

Grindeanu și-a reiterat poziția într-o conferință de presă organizată vineri în județul Caraș-Severin.

„În acest moment, pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureşan sunt înjurăturile la adresa PSD”, a declarat, vineri, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă în judeţul Caraş-Severin.

Liderul PSD a spus că i-a cerut și președintelui PNL, Ilie Bolojan, să intervină pentru retragerea lui Siegfried Mureșan.

„Am făcut acel apel, să îi scurtăm calvarul. Ilie, pune-l să îşi depună mandatul, că tot acolo ajungem, măcar scurtăm această perioadă”.

Grindeanu s-a declarat, de asemenea, convins că Executivul propus de Siegfried Mureșan nu va obține voturile necesare în Parlament.

În schimb, premierul desemnat spune că nu își schimbă decizia și că procedura va continua până la votul de învestitură.