Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat că în partid au avut loc deja discuții despre o eventuală negociere cu PSD pentru formarea unui guvern, în cazul în care Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu va obține votul Parlamentului. Parlamentarul a susținut că liderul AUR, George Simion, a discutat inclusiv despre desemnarea a trei persoane care să participe la eventualele negocieri cu social-democrații.

„Da, sunt convins că există. Și în partid au avut loc discuții. Chiar la ultima discuție lungă cu domnul președinte Simion vom pune trei persoane, printre care și eu, la discuții cu PSD, când va fi cazul”, a declarat Mohammad Murad.

Potrivit deputatului, discuțiile dintre AUR și PSD ar putea fi reluate după un eventual eșec al Guvernului Mureșan în Parlament.

„Cred că după ce domnul Mureșan o să știe exact valoarea lui și că nu este o soluție, încep din nou discuțiile. Și cred că vom discuta foarte responsabil, pentru că, cu răutate și cu aroganță, de care au dat dovadă PNL și USR, nu se poate guverna țara sau construi o țară”, a afirmat Murad.

Mohammad Murad a fost întrebat dacă negocierile dintre PSD și AUR ar putea începe imediat după respingerea Cabinetului Mureșan. Deputatul a revenit la discuția pe care spune că a avut-o cu George Simion și a indicat că ar urma să facă parte din echipa pentru negocieri.

„V-am spus foarte clar: în discuția cu domnul președinte Simion vor fi trei persoane, între care sunt și eu, pentru a găsi o soluție corectă pentru țară”, a spus parlamentarul.

Declarațiile lui Murad vin în contextul în care PSD a anunțat că nu va susține Guvernul propus de Siegfried Mureșan, iar AUR a transmis anterior că nu votează un guvern din care nu face parte.

Deputatul AUR a invocat și poziția exprimată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căreia formațiunea condusă de George Simion ar avea un avantaj dacă rămâne în opoziție și continuă să aibă rezultate bune în sondaje.

Murad a spus că înțelege această perspectivă, dar consideră că participarea la guvernare trebuie luată în calcul.

„Eu sunt de acord cu domnul Grindeanu că domnul Simion nu se înclină să intre la guvernare, pentru că stăm foarte bine în sondaje. Dar între a sta bine în sondaje și a sta bine țara, eu prefer țara”, a declarat deputatul.

El a criticat, în același context, ceea ce a descris drept un joc politic care nu ar favoriza România.

„Nu mi se pare corect, nici din partea domnului Grindeanu, nici din partea domnului Nicușor Dan, nici din partea domnului Simion, să se facă doar un joc politic care nu favorizează astăzi România”, a continuat Murad.

Deputatul AUR a avansat și un scenariu radical pentru situația în care formațiunea nu ar fi inclusă în negocierile pentru formarea majorității. În opinia sa, parlamentarii partidului ar putea lua în calcul demisia.

„Avem două variante. Dacă nu vom fi acceptați la guvernare, după mine să ne dăm demisia din Parlament, pentru că mi se pare incorect să luăm salarii, să avem drepturi fără să avem obligații. Atunci eu, ca parlamentar, de ce să mă duc acolo să iau un salariu? Nu mi se pare corect”, a afirmat Murad.

El a legat această propunere de mandatul primit de parlamentarii AUR și de responsabilitatea acestora de a participa la găsirea unei formule de guvernare.

„Domnul Simion trebuie să știe că este mandatat, ca și mine, ca orice alt parlamentar, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru oameni. Nu pentru mine ca partid, nu pentru un procent în sondaj mai bun sau altul mai puțin bun. Nu mi se pare corect. Cu toții suntem responsabili în fața situației pe care o are România astăzi”, a spus deputatul, la Antena 3 CNN.

Mohammad Murad a comentat și poziția președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR.

Șeful statului a declarat la New York că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va trece de Parlament, o formulă PSD-AUR nu ar fi singura variantă. Nicușor Dan a menționat și un guvern tehnocrat sau formule de rotație și a precizat că PSD și AUR nu dispun împreună de o majoritate parlamentară.

În replică, Murad i-a cerut președintelui să fie „mai maleabil” față de AUR.

„Domnul președinte trebuie să facă diferența între a nu semna o autorizație de construire în București și a fi de acord pentru a salva țara. Sunt două chestiuni total diferite. Aici nu se mai joacă pentru autorizația unui bloc sau altuia, se joacă pentru România. Jocul este mult mai mare”, a afirmat deputatul.

„Domnul Nicușor Dan trebuie să fie mai maleabil. Dacă este președintele tuturor românilor, trebuie să joace acest rol”, a adăugat acesta.

Murad a susținut că voturile alegătorilor AUR trebuie luate în calcul atunci când se discută despre formarea unei majorități parlamentare.

„Dacă spune domnul președinte că nu vrea să-i recunoască pe cei care au opțiunea AUR, atunci, evident, noi trebuie să ne gândim că avem de-a face cu două Românii: România care consideră că AUR este mandatat din partea ei și cealaltă Românie”, a declarat parlamentarul.

Întrebat despre șansele unei formule PSD-AUR după votul asupra Guvernului Mureșan, Mohammad Murad a revenit la procentul de 52% pe care îl avansase anterior.

Deputatul a precizat însă că el nu este cel care va lua decizia finală în cadrul partidului.

„Știți care este diferența între mine și cei care decid? Este o diferență foarte mare. Din păcate, eu mă gândesc logic. Am mai dat o dată procentul de 52%. Nu există altă variantă”, a spus Murad.

Parlamentarul a indicat două posibile alternative la formarea unui astfel de guvern: prelungirea blocajului politic sau organizarea de alegeri anticipate.

Mohammad Murad a vorbit și despre un alt scenariu politic. Potrivit deputatului AUR, o eventuală schimbare în conducerea PNL ar putea permite reluarea discuțiilor despre o alianță între PSD și PNL.

„Cât timp Bolojan conduce PNL-ul, nu există altă șansă. Dacă mâine se schimbă lucrurile la PNL, se poate vorbi din nou de o alianță PSD-PNL. Trebuie să recunoaștem că acest partid are drepturi și șanse egale la fel ca orice alt partid”, a afirmat deputatul AUR.

În privința negocierilor pentru o eventuală formulă PSD-AUR, Murad a anticipat noi discuții în următoarea săptămână: „Se întâmplă lucruri și, cu siguranță, săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să discutăm despre șansele unui astfel de guvern”.