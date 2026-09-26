România – Bosnia, fără spectatori pe Arena Națională. Cine arbitrează meciul de luni

România întâlnește luni, de la ora 21:45, Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională, în etapa a doua a Grupei B4 din Liga Națiunilor. Partida va fi condusă de portughezul Luís Godinho, iar tricolorii încearcă să obțină primele puncte după înfrângerea cu Suedia.

O brigadă de arbitri din Portugalia va conduce partida România – Bosnia și Herțegovina, programată luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Grupei B4 din Liga Națiunilor.

La centru se va afla Luís Godinho, în vârstă de 40 de ani, arbitru internațional FIFA din 2017.

Luís Godinho va fi ajutat la cele două tușe de Pedro Martins și Pedro Almeida, în timp ce al patrulea oficial va fi Fábio Veríssimo. În camera VAR se vor afla alți doi arbitri portughezi, Fábio Oliveira Melo și Hélder Malheiro.

Originar din Borba, Godinho este arbitru FIFA din 2017 și a debutat în prima ligă portugheză în 2015.

În actualul sezon a condus deja nouă partide, dintre care patru în Primeira Liga, dar și meciuri din Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Pe 8 septembrie, Luís Godinho a condus partida de Liga Campionilor dintre AEK Atena și LASK Linz.

Meciul a fost câștigat de greci cu 1-0, prin golul marcat de românul Răzvan Marin. Godinho a fost și arbitrul finalei Cupei Portugaliei din 2025, dintre Benfica și Sporting.

Partida s-a încheiat cu victoria lui Sporting, scor 3-1 după prelungiri. Portughezul nu a condus până acum, ca arbitru principal, un meci al echipei naționale de seniori a României.

Naționala României încearcă să obțină primele puncte din actuala ediție a Ligii Națiunilor, după înfrângerea din deplasare cu Suedia, scor 1-2. Bosnia și Herțegovina a început competiția cu o remiză albă, 0-0, în deplasare cu Polonia.

România și Bosnia și Herțegovina fac parte din Grupa B4, alături de Suedia și Polonia.

Meciul de pe Arena Națională se va disputa cu tribunele goale, ca urmare a unei decizii a Comisiei de Disciplină a UEFA. Spre deosebire de alte partide disputate fără public, de această dată nici copiii nu vor avea acces pe stadion.

România – Bosnia și Herțegovina este programat luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională.