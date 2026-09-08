AEK Atena a debutat cu dreptul în noua ediție din Liga Campionilor, reușind să se impună la limită în confruntarea de pe teren propriu cu austriecii de la LASK Linz. Singura reușită a meciului a purtat semnătura internaționalului român Răzvan Marin, care a fost și desemnat cel mai bun jucător de pe teren.

Formația elenă a preluat inițiativa încă din primele minute pe Allwyn Arena. Jovic a semnalat prima mare ocazie a partidei în minutul 3, punând la grea încercare apărarea oaspeților. Deschiderea de scor a venit în minutul 21, când Răzvan Marin a executat impecabil o lovitură liberă, trimitând mingea cu efect direct în vinclul porții apărate de Jungwirth.

Austriecii au încercat să restabilească egalitatea înainte de pauză, însă portarul Brignoli a intervenit salvator în minutul 41, blocându-l pe Lang într-o situație periculoasă.

Repriza secundă a debutat cu o nouă intervenție excelentă a lui Brignoli, care a respins cu piciorul șutul trimis de Horvath din interiorul careului. AEK Atena a crezut că și-a dublat avantajul în minutul 64, când Jovic a trimis mingea în plasă, însă reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Elevii lui Marko Nikolic au menținut presiunea în ofensivă și au mai ratat două oportunități mari prin Varga, în minutul 84, și Zini, în minutul 89. LASK Linz a fost aproape de o egalare dramatică în al doilea minut al prelungirilor, când Kalajdzic a risipit o ocazie uriașă. S-a terminat 1-0 pentru AEK Atena, care bifează primele trei puncte în grupă.

În aceeași etapă din Liga Campionilor, Aston Villa s-a impus în deplasare în fața celor de la Club Brugge, într-o partidă încheiată cu scorul de 3-2. Pentru învingători au marcat McGinn în minutul 11, Buendia în minutul 22 și Nicolas Jackson în minutul 43. Gazdele au punctat prin Vetlesen în minutul 19 și Tresoldi în minutul 61, din penalty.