Gică Hagi a ales lotul pentru Suedia - România. Cine rămâne la Mogoșoaia

Selecționerul Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători care va face deplasarea la Stockholm pentru partida Suedia - România, programată vineri, de la ora 21:45, în prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor, a anunțat Federația Română de Fotbal. Nouă dintre fotbaliștii convocați pentru această acțiune vor continua pregătirea la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Naționala României urmează să ajungă în această seară la Stockholm, unde va disputa primul dintre cele patru meciuri programate într-un interval de numai zece zile. Programul aglomerat l-a determinat pe Gică Hagi să nu deplaseze în Suedia întregul lot convocat pentru această acțiune.

Selecționerul a ales 23 de jucători pentru partida de vineri, în timp ce alți nouă tricolori vor rămâne la Mogoșoaia și se vor antrena în continuare sub coordonarea staff-ului echipei naționale. Jucătorii care nu fac deplasarea în Suedia sunt Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

UEFA a anunțat și brigada care va conduce partida dintre Suedia și România, meci care deschide parcursul tricolorilor în această ediție a Ligii Națiunilor. Confruntarea este programată vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45.

La centru va fi cehul Ondrej Berka, arbitru care a mai condus un meci al naționalei României.

Berka a fost delegat la partida amicală Slovacia - România, pierdută de tricolori cu 0-2 la Bratislava după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026. Arbitrul ceh a condus și partida KuPS - Universitatea Craiova, încheiată 1-1, din turul trei preliminar al UEFA Europa League.

Ondrej Berka va fi ajutat la cele două linii de Matej Vlcek și Kamil Hajek. Al patrulea oficial desemnat pentru meciul de la Stockholm este Ondrej Pechanec.

În camera VAR va fi italianul Michael Fabbri, în timp ce rolul de arbitru asistent video îi revine cehului Karel Roucek. Partida cu Suedia este prima pentru România în noua ediție a Ligii Națiunilor și deschide o perioadă cu patru meciuri în numai zece zile.

După deplasarea de la Stockholm, naționala va reveni în România pentru partida cu Bosnia și Herțegovina, programată pe 28 septembrie.

România face parte din Liga B și va întâlni în grupă Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia.

Programul tricolorilor este următorul:

Suedia - România, 25 septembrie, ora 21:45;

România - Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie, ora 21:45;

Polonia - România, 2 octombrie, ora 21:45;

România - Suedia, 5 octombrie, ora 21:45;

România - Polonia, 14 noiembrie, ora 21:45;

Bosnia și Herțegovina - România, 17 noiembrie, ora 21:45.

Meciul de la Stockholm va fi astfel primul din seria de partide oficiale programate pentru naționala condusă de Gică Hagi în această ediție a competiției.