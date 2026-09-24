Patriarhul Daniel, aniversare la conducerea BOR. Program special la Catedrala Patriarhală

Patriarhul Daniel, aniversare la conducerea BOR. Biserica Ortodoxă Română va marca miercuri, 30 septembrie 2026, împlinirea a 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. La Catedrala Patriarhală și la Palatul Patriarhiei din București sunt programate slujbe religioase și un moment festiv la care vor participa reprezentanți ai conducerii Bisericii.

Programul va începe la ora 09.00, când în Catedrala Patriarhală va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Slujba este programată să se încheie la ora 11.00, când va începe Te Deum-ul dedicat aniversării celor 19 ani de slujire patriarhală.

Ceremonia religioasă va fi oficiată ca mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române în perioada în care Patriarhul Daniel s-a aflat la conducerea acesteia.

După încheierea programului religios de la Catedrala Patriarhală, evenimentele vor continua la Palatul Patriarhiei. La ora 12.00, în sala Europa Christiana, este programat un moment festiv dedicat aniversării întronizării Patriarhului Daniel. La eveniment sunt așteptați ierarhii care fac parte din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Vor participa, de asemenea, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și cei ai Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Persoanele care doresc să îi transmită Patriarhului Daniel mesaje de felicitare cu această ocazie o pot face prin intermediul Cabinetului Patriarhal.

Mesajele pot fi transmise prin e-mail, fax sau prin poștă.

Patriarhul Daniel se află la conducerea Bisericii Ortodoxe Române din 2007, după ce anterior a condus timp de aproximativ 17 ani Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Acesta a devenit al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, succedându-i Patriarhului Teoctist, care s-a aflat la conducerea Bisericii timp de aproximativ 21 de ani.

Patriarhul Daniel s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, din județul Timiș. Între 1970 și 1974, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu.

Ulterior, și-a continuat studiile la Institutul Teologic Universitar din București, unde a urmat cursurile de doctorat la Secția Sistematică. Pregătirea sa teologică a continuat și în străinătate. Timp de doi ani a studiat la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg.

Alți doi ani i-a petrecut la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg, în cadrul Facultății de Teologie Catolică.

În cei 19 ani de patriarhat, Patriarhia Română a organizat și coordonat proiecte și activități în domeniile pastoral, cultural, educațional și social.

Aniversarea din 30 septembrie va fi marcată la București prin programul religios de la Catedrala Patriarhală și prin momentul festiv organizat ulterior la Palatul Patriarhiei.

Evenimentele sunt programate să înceapă la ora 09.00, odată cu Sfânta Liturghie, iar programul festiv va continua de la ora 12.00.