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Sediul central al SBU, lovit de o dronă rusească. Ținta, biroul șefului serviciului de securitate

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Sediul central al SBU, lovit de o dronă rusească. Ținta, biroul șefului serviciului de securitateVolodimir Zelenski / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O dronă rusească a lovit vineri, 4 septembrie 2026, clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Cinci persoane au fost rănite în atac, potrivit primarului capitalei, Vitali Kliciko, iar serviciile de intervenție au fost mobilizate la locul incidentului.

Clădirea vizată se află pe strada Volodîmîrska, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Zelenski a declarat că drona a fost îndreptată direct către biroul șefului SBU, Oleksandr Poklad. Atacul este important prin faptul că a vizat sediul central al principalei instituții ucrainene de securitate, într-o zonă centrală a capitalei.

Zelenski: Drona a vizat biroul șefului SBU

Președintele ucrainean a făcut anunțul într-un mesaj publicat pe platforma X, după o discuție cu Oleksandr Poklad, șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei.

„Din păcate, o dronă rusească a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodîmîrska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia”, a transmis Zelenski.

El a precizat că aparatul de zbor a fost îndreptat direct către biroul șefului SBU, aflat în clădirea atacată. Afirmația privind ținta exactă a dronei aparține președintelui ucrainean și nu a fost prezentată în sursele consultate ca o concluzie a unei anchete independente.

Cinci persoane au fost rănite

Potrivit primarului Vitali Kliciko, cinci persoane au fost rănite în urma atacului. Informația a fost transmisă prin aplicația Telegram, iar relatările disponibile nu oferă, la momentul publicării, detalii complete despre gravitatea rănilor sau identitatea victimelor.

La locul incidentului au fost mobilizate serviciile de intervenție. Relatările despre atac menționează fum negru dens ridicat deasupra zonei, însă nu oferă o evaluare completă a pagubelor produse clădirii SBU.

Zelenski anunță o posibilă ripostă

În același mesaj, Zelenski a declarat că i-a cerut lui Poklad să ofere Rusiei un „răspuns adecvat și concret” și, dacă va fi posibil, unul care să „oglindească” atacul, după ce toate pregătirile vor fi încheiate.

„Armata noastră va sprijini acest răspuns”, a transmis președintele ucrainean. Declarația indică intenția Kievului de a răspunde militar, dar nu precizează momentul, forma sau ținta unei eventuale operațiuni.

Atacul asupra sediului SBU are loc într-un moment în care Kievul continuă să fie vizat de lovituri aeriene rusești. În ziua precedentă, un atac asupra capitalei a rănit zece persoane și a avariat o clădire rezidențială. Cele două incidente sunt relatate separat, iar sursele consultate nu stabilesc o legătură directă între ele.

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