Ce au găsit experții pe drona prăbușită în Republica Moldova. Este o premieră

Experții Poliției din Republica Moldova au descoperit o cameră de bord pe drona care a căzut și a explodat joi în raionul Florești. Primele verificări indică elemente specifice modelului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă, iar autoritățile anunță că este pentru prima dată când un aparat de acest tip, dotat cu o astfel de cameră, este găsit pe teritoriul țării.

Drona a fost examinată de specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției după incidentul produs în nordul Republicii Moldova. Primele constatări indică faptul că aparatul prezintă elemente specifice dronelor de tip „Gerbera”, folosite de Federația Rusă.

Identificarea exactă nu este însă definitivă și urmează să fie stabilită în urma unei expertize criminalistice specializate. Unul dintre elementele găsite de anchetatori este o cameră de bord, echipament care nu mai fusese identificat până acum pe un astfel de aparat descoperit în Republica Moldova.

Experții au reconstituit preliminar și modul în care aparatul a ajuns la sol. Potrivit Poliției, drona ar fi intrat în coliziune cu un copac, după care a căzut și a explodat.

„Experţii Secţiei tehnico-explozivă a Poliţiei au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Floreşti prezintă elemente specifice tipului Gerbera, utilizat de Federaţia Rusă. Potrivit constatărilor preliminare este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experţii au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol şi explodând”, a comunicat Inspectoratul General al Poliţiei.

Poliția continuă verificările pentru stabilirea modelului exact al aparatului, a producătorului și a caracteristicilor tehnice.

Anchetatorii încearcă să stabilească și toate circumstanțele în care drona a ajuns și s-a prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova. Concluziile privind identificarea aparatului urmează să fie confirmate după finalizarea expertizei criminalistice.

Incidentul de la Florești s-a produs în timpul atacurilor rusești asupra unor regiuni din Ucraina din 24 septembrie.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că patru drone rusești au încălcat joi dimineață spațiul aerian al țării și că cel puțin una a explodat în nord. Autoritățile au anunțat ulterior explozii în două raioane. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a vorbit despre două aparate care ar fi explodat la sol.

„Preliminar, acestea au avut loc în zona oraşului Camenca, stânga Nistrului şi în preajma satului Cerniţa, Floreşti”, a comunicat Grosu.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a semnalat joi mai multe situații în care drone au pătruns în spațiul aerian al țării, în contextul atacurilor asupra Ucrainei.

În aceeași noapte, autoritățile din România au ridicat avioane de vânătoare după detectarea unor drone în apropierea frontierei.

Una dintre drone a pătruns ulterior în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit în județul Suceava. Incidentul nu a provocat victime. În contextul alertei, autoritățile locale au suspendat temporar cursurile în mai multe școli din zonă.

În Republica Moldova, verificările asupra aparatului găsit la Florești continuă, iar rezultatele expertizei urmează să stabilească modelul și caracteristicile tehnice exacte ale dronei.