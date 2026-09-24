Statul și antreprenorii: parteneri sau adversari?

Cine duce greul economiei românești și cât de greu îi e să treacă granița? De la clasamentul celor mai performante firme până la misiunile economice care deschid piețe noi, din Golf până în Asia de Sud. Ce așteaptă acum antreprenorii de la stat și cum ajung problemele lor pe masa celor care decid?

O discuție despre competitivitate, export și dialogul dintre mediul privat și autorități. Interlocutor: Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României #PicaturaDeBusiness #CCIR #CameraDeComert #MihaiDaraban #MediulDeAfaceri #TopulNationalAlFirmelor #Export #MisiuniEconomice #RomaniaPakistan #Antreprenori #Competitivitate #Economie #Romania #EconomiaRomaniei #EVZ #HaiRomania