HAI România!

Statul și antreprenorii: parteneri sau adversari?

Cine duce greul economiei românești și cât de greu îi e să treacă granița? De la clasamentul celor mai performante firme până la misiunile economice care deschid piețe noi, din Golf până în Asia de Sud. Ce așteaptă acum antreprenorii de la stat și cum ajung problemele lor pe masa celor care decid?

O discuție despre competitivitate, export și dialogul dintre mediul privat și autorități. Interlocutor: Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României #PicaturaDeBusiness #CCIR #CameraDeComert #MihaiDaraban #MediulDeAfaceri #TopulNationalAlFirmelor #Export #MisiuniEconomice #RomaniaPakistan #Antreprenori #Competitivitate #Economie #Romania #EconomiaRomaniei #EVZ #HaiRomania

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HAI România!

„El e salvatorul patriei”. Cum explică Bogdan Comaroni fenomenul Călin Georgescu

„El e salvatorul patriei”. Cum explică Bogdan Comaroni fenomenul Călin Georgescu

Statul și antreprenorii: parteneri sau adversari?

Statul și antreprenorii: parteneri sau adversari?

Românii caută miracole și dau de dracu

Românii caută miracole și dau de dracu