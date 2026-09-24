„El e salvatorul patriei”. Cum explică Bogdan Comaroni fenomenul Călin Georgescu

Călin Georgescu a ajuns să concentreze în jurul său o parte din nemulțumirea acumulată în societatea românească, în condițiile în care alegătorii continuă să caute periodic un „salvator”, au susținut Dan Andronic și Bogdan Comaroni în podcastul „Contrapunct”. Discuția a pornit de la situația politică actuală și a ajuns la felul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este perceput de o parte dintre susținătorii săi.

Bogdan Comaroni a vorbit încă de la începutul emisiunii despre nivelul la care consideră că a ajuns România și a spus că, în locul lui Nicușor Dan, ar fi pus inclusiv varianta unei guvernări conduse de Călin Georgescu pe masă.

„Paradoxul e că noi ne-am dus din ce în ce mai jos, adică salvatorii noștri ne-au îngropat. Deci nu sunt cei care ne-au scos din groapă. Acum suntem într-o situație în care mai jos de atâta, de aia zic că putea să vină oricine la guvernare”, a spus Bogdan Comaroni. „Eu, de pildă, dacă eram acum în situația lui Nicușor cu asta, pe bune dacă nu provocam toate alea: «Băi, vreți pe ăsta, pe Georgescu, cu ăștia, cu toți, cu miniștrii?»”

Comaroni a mers mai departe cu ipoteza și a spus că i-ar fi lăsat pe reprezentanții curentului suveranist să își asume guvernarea.

„Eu, dacă eram acum, ziceam: «Da, bă, gata, fie, mai facem anticipate, că sunt ăștia să vină. Cine vreți, pe Georgescu premier? Hai să-l vedem, mă, că mai jos nu putem să mergem, nu mai putem, adică nici Georgescu nu mai poate să distrugă țara mai mult, n-are cum, adică nu se mai poate»”, a spus Bogdan Comaroni. El și-a încheiat intervenția din această parte a emisiunii cu o concluzie categorică: „Dar mai jos nu am fi avut unde să ajungem. Așa că, după mine, România nu e de salvat.”

Mai târziu în emisiune, discuția a revenit asupra lui Călin Georgescu, de această dată în contextul nemulțumirilor economice și sociale.

Bogdan Comaroni vorbea despre creșterea prețurilor și despre faptul că, în opinia sa, problemele cotidiene nu mai generează reacțiile publice pe care le-ar fi produs în trecut.

Dan Andronic a întrebat atunci dacă emoția creată în jurul lui Călin Georgescu nu reprezintă tocmai o formă prin care frustrările legate de viața de zi cu zi ajung să fie concentrate asupra unui singur personaj.

„Dar nu crezi totuși că toată emoția asta legată de Călin Georgescu, de fapt, ascunde tot ceea ce spui? Sau include, de fapt, nu ascunde tot ceea ce spui? Toată nemulțumirea asta vis-a-vis de viața de zi cu zi se concentrează în... chipul unui om, pentru că, apropo de miracole și salvatorii”, a spus Dan Andronic.

Bogdan Comaroni a răspuns că, pentru o parte dintre susținători, Călin Georgescu ocupă tocmai acest rol.

„El e salvatorul patriei, salvatorul de la patrie, deci e clar”, a spus Comaroni.

El a invocat apoi o afirmație a lui Cristian Tudor Popescu despre fidelitatea electoratului lui Georgescu și a spus că, de această dată, este de acord cu analiza acestuia.

„Eu nu-s de acord aproape niciodată cu ce gândește CTP. Bă, dar aici n-am cum să nu cred în ce a zis, când a zis: «Bă, ăsta nu o să piardă un vot. Nici dacă îi găsesc copii morți în vila de la Mogoșoaia», înțelegi?”, a spus Bogdan Comaroni.

Comaroni a explicat că vede această fidelitate electorală ca pe rezultatul unei speranțe foarte puternice proiectate asupra lui Georgescu.

„Adică e atât de mare... Pentru unii speranța, pentru unii atât înțeleg, atât au o cultură socială, politică și asta, atât înțeleg”, a continuat acesta.

El a legat fenomenul și de componentele discursului public asociat lui Georgescu, printre care dimensiunea religioasă, mesajele cu tentă agrară și naționalismul.

Dan Andronic a intervenit pentru a preciza că existența unui asemenea discurs politic și susținerea lui de către alegători țin de opțiunea fiecăruia.

„E un discurs, e un discurs care are dreptul să-l țină. Este un discurs pe care ai dreptul să-l crezi sau nu? Ai dreptul să-l votezi sau nu? Eu n-am spus că nu are”, a afirmat jurnalistul. Bogdan Comaroni a explicat că observația sa nu vizează dreptul lui Georgescu de a susține anumite idei, ci diferența dintre mesaj și ceea ce el consideră că ar reprezenta posibilitatea reală de schimbare. „Eu am spus că înțelegerea vis-a-vis de discurs și despre, de fapt, capacitățile de salvare reală nu sunt la ceea ce credem”, a spus Comaroni.

Dan Andronic a revenit asupra ideii de „miracol” care traversase întreaga discuție.

„Păi da, da. Ce mai înseamnă salvare reală? Când vorbești de miracol, există salvare reală? Când vorbești de miracol, este un fenomen care transcende puterea noastră de înțelegere și mecanismul în care trăim”, a spus jurnalistul.

Discuția din „Contrapunct” a plasat astfel fenomenul Călin Georgescu într-un context mai larg, al nemulțumirii față de situația politică și economică și al tendinței unei părți a electoratului de a proiecta speranța unei schimbări radicale asupra unui singur lider.