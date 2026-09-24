O explozie s-a produs joi, 24 septembrie, la Uzina Mecanică Sadu din Bumbești-Jiu, județul Gorj. Un angajat în vârstă de 54 de ani a fost rănit și transportat la spital. Inspectorii de muncă și de polițiștii din Gorj fac verificări în acest caz.

Accidentul a avut loc într-un atelier din zona pirotehnică a uzinei, unde se desfășurau activități legate de fabricarea explozivilor de inițiere. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, angajatul, care ocupa funcția de reglor, a fost rănit în timpul unei operațiuni de lucru.

Potrivit ITM Gorj, salariatul ieșise din clădire pentru a trage un furtun către rigola clădirii, pentru golirea unui vas de precipitare cu apă, după ce acesta fusese spălat. Furtunul se afla între clădire și blindajul exterior, iar în momentul în care bărbatul l-a apucat s-a produs explozia.

În urma exploziei, bărbatul a suferit arsuri de gradul întâi și o fractură la piciorul drept. Alte informații publicate despre incident indică și leziuni provocate de schije la nivelul membrelor, toracelui, abdomenului și feței.

Victima a fost transportată inițial cu autosanitara societății la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, după care a fost direcționată către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru îngrijiri medicale de specialitate.

La locul producerii exploziei s-au deplasat doi inspectori de muncă, specializați în securitate și sănătate în muncă, pentru verificarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Și polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au început verificările.

În momentul producerii exploziei, în atelier se aflau și alți angajați, însă aceștia nu au fost răniți. Cauzele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.