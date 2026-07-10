A dispărut calea ferată de la Uzina de Armament Sadu și Salvador Caragea nu a prins hoții. DNA a intrat pe fir

DNA Craiova derulează o anchetă la Uzina de Armament Sadu din județul Gorj, după ce s-a constatat dispariția căii ferate care lega unitatea cu regim militar de gara Bumbești-Jiu. Descoperirea s-a făcut întâmplător, după ce au avut loc negocieri și pregătiri pentru semnarea unui partenerit de producție cu compania americană Sig Sauer. Administratorul special Salvador Viorel Caragea, fost șef al Poliției Județene, nu a știut ce s-a întâmplat cu șinele.

Noul contract de producție de muniție cu această companie americană presupunea și un inventar al mijloacelor fixe de care dispunea uzina de la Sadu. Așa a ieșit la iveală că 4,6 km de cale ferată, utilă transportului de armament pe ruta spre orașul Bumbești-Jiu, nu mai există. DNA Craiova a demarat ancheta, iar o jurnalistă de la site-ul local pandurul.ro a făcut publică, în exclusivitate, informația.

Procurorii DNA din Craiova investighează împrejurările în care s-a produs această dispariție în urmă cu aproape 20 de ani, după primele indicii. Linia fusese transferată către Parcul Industrial Craiova, al cărui acționar unic este Consiliul Județean Gorj.

Se făcuse acest transfer în acte, dar fără a fi urmat o decizie de dezafectare. Calea ferată însă a dispărut. Una dintre suspiciuni este că ar fi fost vândută bucată cu bucată la fier vechi.

Marius Borcan, preşedintele sindicatului de la Uzina Mecanică Sadu, a confirmat pentru Antena 3 acest transfer și dispariția fizică a șinelor de tren.

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a făcut o declarație postului tv în care respinge afirmațiile potrivit cărora linia ferată ar fi fost demolată fără autorizație și fără să știe nimeni. El susține că dezafectarea acesteia a fost aprobată legal încă din 2006, după transferul infrastructurii către Parcul Industrial Craiova.

„În 2006, s-a predat calea ferată. Era o cale ferată industrială care era într-o stare precară, nefolosită și nici nu s-a mai gândit cineva din 2006 că va mai fi utilizată. Oricum, nici nu se mai poate folosi ruta, pentru că terenurile au fost revendicate.

Dezafectarea a fost aprobată prin Hotărâre de Consiliu Județean. A fost predată fără condiție de către UM Sadu atunci Parcului Industrial. A fost aprobată dezafectarea, a fost făcută evaluarea”.

Șeful CJ Gorj susține că s-a organizat o licitație publică prin care s-a vândut calea ferată pentru ca Uzina să-și plătească datoriile care le avea către bugetul local.

Deocamdată, din informațiile apărute, procurorii DNA nu au găsit documente care să ateste vânzarea tronsonului de cale ferată. Și nici specialistul Salvador Caragea, numit de cuplul de miniștri Darău-Miruță în funcția de administrator special la Uzina de Armament Sadu, nu a descoperit dispariția a 4,6 km de șine de cale ferată. Nici acum, nici când era șeful Poliției Județene și păzea obștea.

Dacă privești CV-ul lui Viorel Salvador Caragea, ești impresionat: absolvent de TCM și Facultatea de Drept, trei masterate și doctorat la facultatea din Petroșani. După anul 2005 și până în 2015 a fost comandantul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. Era deci în funcție când a dispărut calea ferată de la uzina Sadu, dar nu a avut vreo anchetă cu privire la asta.

Așa cum a invocat și ministrul Economiei Irineu Darău, atunci când l-a numit pe Salvador Caragea la Uzina de Armament Sadu, „studiile şi experienţa în poliţie, inginerie, management şi criminalistică” îl recomandau pe controversatul fost polițist și politician de colo-colo să îndeplinească o funcție de control.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a insistat și el pentru prietenul familiei din Gorj, după cum ne amintim de intervențiile sale mediatice. Argumentul suprem pentru numirea fostului chestor la uzina din Sadu: „este un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică de armament”.

Nu mai intru în amănuntele dosarului acestui furt dubios pentru că s-a tot scris. Iată că acum, tot la Uzina de Armament Sadu și într-o poziție de responsabil cu administrarea și paza acestei importante societăți, specialistul Caragea nu a observat că a dispărut fizic calea de transport armamentul, deși în documente ea exista doar transferată altei instituții. Dacă a fost dusă la fier vechi, așa cum se spune, fostul șef de poliție ar fi trebuit să afle la vremea respectivă. Așteptăm să vedem ce află procurorii.