Senatul a autorizat joi seară Guvernul și Administrația Națională a Rezervelor de Stat să accepte oferta OMV Petrom pentru 49,9 TWh de gaze naturale din Marea Neagră, în valoare de peste 2,4 miliarde de euro. Proiectul, care permite exercitarea dreptului de preempțiune asupra primelor gaze extrase din Neptun Deep, merge acum la Camera Deputaților, for decizional.

Plenul Senatului a adoptat proiectul cu 115 voturi „pentru”, opt voturi „împotrivă” și două abțineri. Inițiativa se referă la oferta transmisă de OMV Petrom la 8 mai 2026 pentru o cantitate de 49,9 TWh de gaze naturale extrase din Marea Neagră.

În mod obișnuit, procedura ar fi trebuit realizată direct de Guvern. Executivul funcționează însă cu atribuții limitate, după demitere, astfel că măsura a fost introdusă pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului, alături de proiectele urgente din PNRR.

După votul din Senat, propunerea legislativă a fost trimisă Camerei Deputaților. O ședință de plen a fost programată pentru vineri, iar proiectul ar putea ajunge la promulgare până la sfârșitul săptămânii.

Proiectul permite Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale să includă în buget creditele de angajament necesare achiziției.

„În anul 2026, începând cu data intrării in vigoare a prevederilor prezentei legi, se autorizează Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale să introducă în bugetul propriu creditele de angajament aferente achizițiilor efectuate ca urmare a aplicării prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime”, prevede textul adoptat de Senat.

Măsura votată nu stabilește plata imediată a întregii sume, ci autorizează introducerea în bugetul Rezervelor Statului a creditelor de angajament necesare.

Acestea reprezintă limita maximă a sumelor pe care instituția le-ar putea atrage, inclusiv prin împrumuturi, pentru a acoperi achiziția.

Cantitatea ofertată este de 49,9 TWh, echivalentul a 49.900.000 MWh. La un preț de 48,752 euro pentru un MWh și la un curs de 5,2581 lei pentru un euro, bugetul estimat pentru achiziția gazelor pe o perioadă de șapte ani ajunge la aproximativ 2.432.724.800 de euro.

Valoarea în lei este de aproximativ 12.791.510.270 de lei, fără TVA și accize. Senatul a decis ca nivelul exact al creditelor de angajament să fie aprobat ulterior de Guvern.

„Nivelul creditelor de angajament se aprobă de către Guvern, prin hotărâre inițiată de SGG, la propunerea Administrației Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”, a mai decis Senatul.

Sumele finale vor fi stabilite astfel exclusiv de Executiv.

OMV Petrom și Romgaz au anunțat la 25 martie 2025 începerea forajului pentru dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor Pelican Sud și Domino din perimetrul Neptun Deep.

Perimetrul este situat la aproximativ 160 de kilometri în largul Mării Negre.

Stadiul fizic al proiectului este mai avansat decât prevedea calendarul inițial, iar extracția primei molecule de gaz ar putea începe în prima jumătate a anului 2027. Prin dezvoltarea Neptun Deep, România ar putea deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Infrastructura proiectului include zece sonde amplasate pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, trei sisteme submarine de producție, conducte colectoare, o platformă offshore, o conductă de transport până la Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.