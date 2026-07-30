Democrații din Senatul american propun măsuri severe pentru combaterea neregularităților de la nivelul puterii executive. Liderul majorității democrate, Chuck Schumer, a anunțat lansarea unui proiect de lege destinat creării unui birou specializat anticorupție. Scopul principal este eliminarea posibilității ca președinții țării să obțină avantaje financiare necuvenite din funcția publică pe care o dețin, conform EFE.

În discursul de prezentare a proiectului, Chuck Schumer a adus critici severe actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump, invocând sume uriașe care ar fi fost obținute prin intermediul influenței politice.

„În doar 18 luni, familia Trump a obţinut peste patru miliarde de dolari profitând de influenţa preşedinţiei”, a declarat el.

De asemenea, liderul democrat a subliniat impactul direct al acestor practici asupra populației, legând creșterea costului vieții de acțiunile de la nivel înalt.

Chuck Schumer a deplâns faptul că „aceleaşi practici de corupţie pe care Trump le foloseşte pentru a strânge miliarde de dolari fac ca americanii să plătească, în medie, 3.100 de dolari în plus, anual, din cauza creşterii costului vieţii”.

Proiectul de lege este susținut de o echipă de parlamentari democrați, din care fac parte și senatorii Padilla, Merkley și Kim. Inițiativa urmărește stoparea abuzurilor și recuperarea prejudiciilor cauzate cetățenilor.

„În primul rând, să le returnăm banii americanilor. În al doilea rând, să ne asigurăm că nimeni nu va mai putea să îi fure din nou”, a explicat Schumer.

Seniorul democrat a insistat asupra ideii că resursele financiare obținute ilegal trebuie să revină comunității. „Faptul că Trump a furat banii americanilor nu înseamnă că aceştia îi aparţin. Americanii merită să îşi recupereze banii”, a mai declarat senatorul democrat.

Planul legislativ include prevederi concrete care oferă cetățenilor și autorităților locale pârghiile necesare pentru a cere dreptate în instanță.

El a adăugat că acest proiect "va crea un drept de acţiune privată care le va permite americanilor să recupereze banii pe care Trump şi familia lui i-au luat".

Printre instrumentele prevăzute se numără și implicarea procurorilor generali din diverse state. „Proiectul nostru de lege ar permite oricărei persoane, inclusiv unui procuror general al unui stat care acţionează în numele populaţiei statului său, să depună o cerere pentru a recupera banii furaţi publicului prin corupţie guvernamentală.”

Pe lângă recuperarea sumelor vehiculate, inițiativa își propune să creeze un precedent de siguranță instituțională pentru a preveni abuzurile viitoarelor administrații.

Chuck Schumer a explicat că proiectul său de lege urmăreşte, dincolo de a returna banii americanilor, să stabilească „garanţiile necesare pentru a asigura că niciun preşedinte, acesta sau orice altul, să nu poată transforma din nou o funcţie publică într-o avere personală.”

Structura propusă va beneficia de atribuții extinse de investigare și punere în aplicare a legilor. Biroul, a explicat senatorul democrat, va avea puterea de a emite citaţii, "ceea ce îi va oferi o adevărată capacitate de investigare, autoritate efectivă de a asigura aplicarea legii şi capacitatea de a recupera profiturile obţinute ilegal".

Noua instituție de control va avea o conducere echilibrată din punct de vedere politic și o independență financiară garantată. Organismul va fi condus de șapte membri: trei republicani, trei democrați și un independent. Pentru a evita presiunile politice, Congresul nu va putea reduce fondurile acestei entități, proiectul prevăzând "o sursă de finanţare autosustenabilă, similară cu cea a Rezervei Federale", a încheiat Schumer.