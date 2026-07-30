Șoferii și pieteonii din Capitală au motive de optimism în privința traficului din zona Pasajului Basarab. Lucrările de reabilitare avansează într-un ritm susținut, iar reprezentanții Municipalității au anunțat că circulația rutieră va fi reluată în condiții normale înainte de începutul noului an școlar. În plus, tramvaiele își vor relua traseul obișnuit pe șine începând cu luna septembrie.

Proiectul de reparații a fost demarat la începutul verii, fiind structurat pe mai multe etape pentru a minimiza impactul asupra traficului. Echipele de intervenție au început pregătirile în luna iunie, iar în prezent se lucrează la infrastructura căii de rulare, traficul fiind redirecționat temporar.

„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Ca să recepţionăm! Am început pe 20 iunie, cu montarea schelelor şi scoaterea din tensiune a liniei de tramvai. Din 29 iunie, ne-am apucat de lucrări pe calea de pe sensul Bd. Titulescu - Şos. Grozăveşti. De atunci şi până în prezent, maşinile circulă pe cealaltă cale, în dublu sens. Din a doua săptămână a lunii august, ne mutăm cu lucrările pe sensul Grozăveşti - Titulescu, iar maşinile vor circula pe cealaltă bretea, în dublu sens. Aşa cum am promis, până la începerea şcolii, vom redeschide complet circulaţia pe pasaj.

Tramvaiele revin şi ele pe şine. Din septembrie şi până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier”, au scris reprezentanţii Municipalităţii, joi, pe Facebook.

Pentru ca termenul de finalizare să fie respectat, ritmul de lucru este unul alert. Șantierul este activ atât pe pasaj, cât și sub structura acestuia, acoperind o suprafață extinsă.

Conform datelor transmise de autorități, la fața locului sunt mobilizați peste 110 muncitori și peste 30 de utilaje. Se lucrează intensiv în două schimburi, de zi și de noapte, inclusiv în zilele de sâmbătă.

Intervențiile se desfășoară pe o distanță de doi kilometri pe pasaj și pe încă doi kilometri sub pod, scopul final fiind aducerea infrastructurii la standardele necesare pentru efectuarea recepției oficiale.