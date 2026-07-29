Republica Moldova. După ce a făcut aluzii acide privind instabilitatea politică din România, premierul de la Chişinău a anunţat că vine la Bucureşti.

Vizita este programată pentru joi, 30 iulie. Aceasta va fi prima vizită externă a lui Vasile Tofan în calitate de premier.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chişinău, în cadrul vizitei, Vasile Tofan va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta proiectele strategice de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Întrevederea va fi urmată cu declarații de presă.

Premierul de la Chişinău se va întâlni și cu Președintele României, Nicușor Dan. De asemenea, Vasile Tofan va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni. Discuţiile vor fi axate pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.

Întrebat într-o emisiune unde ar vrea să efectueze prima vizită externă, Vasile Tofan a indicat România, invocând parteneriatul strategic dintre cele două state. Declaraţia a fost făcută după ce a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău pentru cabinetul său.

Premierul a precizat însă că organizarea deplasării ar putea fi influențată de situația politică de la București, pe care a descris-o drept „un pic mai complicată” decât cea din Republica Moldova.

„Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred ca avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aş dori să fie România”, a răspuns noul premier.

„Acum înţeleg că situaţia politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebaţi unde mi-aş dori să merg în prima vizită, aş vrea să merg în România”, a adăugat Vasile Tofan la emisiunea „În PROfunzime” de la ProTV Chişinău.

Premierul a menționat că o altă destinație importantă pentru primele sale deplasări externe ar fi Bruxelles.