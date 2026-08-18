Useriștii au tăbărât pe Nicușor Dan, după ce l-au jignit în toate felurile. Ce a declanșat răzmerița împotriva judecătorilor

Cazul Dominic Fritz, condamnat de justiție și de CCR, acaparează lumea politică și provoacă nervi electoratului de toate culorile. Reziștii sau useriștii s-au repezit acum pe președintele Nicușor Dan și-l somează să nu promulge legea care-i trimite acasă pe toți primarii și funcționarii publici vinovați de conflict de interese.

La acest moment, președintele a avut o reacție la decizia CCR. Cu siguranță a aflat din știrile de presă despre mitingul care se pregătește la Timișoara, despre declarațiile unor lideri USR și PNL, inclusiv de amenințările primarului Fritz. Mesajul său e interpretabil, nu e clar și e normal să fie așa atâta timp cât nu a fost făcută publică motivarea Curții Constituționale.

Ce a transmis președintele, rugat acum să-l salveze pe primarul Fritz

Cazul Dominic Fritz va ține în tensiune societatea încă multe zile. În mesajul său din această după-amiază, președintele Dan a explicat că lucrurile nu se vor produce rapid și a indicat pașii legali ce trebuie făcuți până în 31 august.

„Fațǎ de decizia de ieri a Curții Constituționale pe legea integrității.

Consider cǎ argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar.

S-a întâmplat sǎ îmi mențin opinia și dupǎ motivarea Curții Constituționale pe alte sesizări de neconstituționalitate care mi-au fost respinse.

Dupǎ motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului şi abia apoi la mine. Sper sǎ putem încheia circuitul legislativ pânǎ în 31 august, termenul limitǎ al PNRR”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.

Useriștii au tăbărât pe Nicușor Dan, după ce l-au jignit în toate felurile

În schimb, tineri ce se intitulează „reziști” sau „tefeliști” sau „useriști” sau „reprezentanții societății civile”, aceiași care îl terfelesc pe președinte pe rețelele sociale, cheamă la proteste de stradă în apărarea lui Fritz, președintele USR, și îl somează pe Nicușor Dan să nu promulge legea pentru că Timișoara își vrea primarul.

Există și o scrisorică deschisă cu o formulare de bun-simț, față de alte interpelări ale unor ONG. Președintele Societății Timișoara scrie:

„Domnule președinte,

Vă rugăm, nu promulgați o lege neconstituțională care are ca scop doar îndepărtarea aliaților politici. Își doresc doar izolarea dumneavoastră prin anihilarea susținătorilor. Dominic Fritz este primarul nostru, al timișorenilor și îl vom apăra.

Am apelat la această scrisoare pentru că nu mai e timp pentru abordarea canalelor obișnuite de comunicare.

Al dumneavoastră,

Florian RĂZVAN-MIHALCEA. președintele Societății Timișoara”

Cum se prezintă cazul din punct de vedere juridic

Primarul Dominic Fritz a fost condamnat de Curtea de Apel Timișoara în procesul cu ANI care l-a acuzat de conflict de interese. Recursul a fost respins de Înalta Curte, iar decizia CA a rămas definitivă și executorie.

Pe 5 august 2026, legea care reformează Agenția Națională de Integritate a fost votată de Senat (for decizional), în ciuda amendamentelor propuse de USR. Conform noilor prevederi, Dominic Fritz trebuia să plece din funcția de primal al Timișoarei.

Prefectul de Timiș, membru USR, a luat prima măsură împotriva primarului Dominic Fritz, crezând că astfel rezolvă problema printr-o sancțiune: l-a amendat.

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională, cerându-i să se pronunțe.

Articolul din lege care elimină din funcții condamnații

Articolul care a creat o explozie în rândul USR fiindcă îl includea și pe președintele partidului este acesta:

„În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Pe 17 august, judecătorii CCR au dat o decizie mult cerută de USR și PNL de-a lungul timpului: Fără penali în funcții publice! Acum e supărare mare fiindcă intră în coșul cu inculpați și primarul Fritz.

Judecătorii CCR au apreciat că articolul este constituțional. Toți cei care au fost dovediți de ANI și instanțele judecătorești ca incompatibili sau în conflict de interese, de-a lungul timpului, nu vor mai sta în funcții publice.

Cazul Dominic Fritz nu e singular. Nu e vorba doar de primarul USR, ci de 49-51 de persoane - primari și funcționari publici, care cad acum sub incidența legii, dacă ea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan.

Toată lumea așteaptă motivarea CCR, apoi juriștii și politicienii ne vor tot explica sau prezenta alte teorii.