Republica Moldova. La Bucureşti activează o reţea organizată şi finanţată de Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare din Republica Moldova, din care fac parte politiceni influenţi din România.

Dezvăluirea a fost făcută în premieră de fosta deputată Arina Spătaru, președinta partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) în cadrul podcastului LIVE Vitalie.

Politiciana a povestit în cadrul podcastului despre experienţa sa în calitate de agent sub acoperire, după ce Ilan Şor a încercat să o atragă în reţele sale. Prin intermediul unui fost deputat socialist, Ilan Şor a invitat-o pe Arina Spătaru în Israel, în 2023.

Şor i-a propus fostei deputate să formeze un partid unionist şi pro-european fals, care la alegerile din 2025 urma să acţioneze în interesele Kremlinului. Doar că Arina Spătaru a făcut denunţ, în urma cărora au fost deconspirate mai multe persoane din reţeaua lui Şor de la Chişinău. Acestea fiind ulterior condamnate.

Fosta deputată a declarat că reţeau lui Şor din Republica Moldova a fost destructurată, deşi nu definitiv. Însă a rămas neatinsă reţeaua de la Bucureşti.

Arina Spătaru a declarat că reţeaua lui Şor din Bucureşti este intactă şi finanţată cu bani mulţi de către fostu deputat moldovean, care acum se ascunde sub aripa lui Vladimir Putin.

Întrebată cu cât îi plăteşte Ilan Şor pe oamenii săi de la Bucureşti, politiciana de la Chişinău a răspuns că ştie că o firmă de lobby din București este plătită de Ilan Şor cu 15 mii de euro pe lună.

Referindu-se la plata politicienilor români, Arina Spătaru a dat propriul exemplu. Șor a cheltuit pentru ea o jumătate de milion de dolari.

Fosta deputată nu a dat numele politicienilor români care ar fi controlaţi de penalul Ilan Şor. În schimb, a declarat că este şocată la cât de influenţi sunt aceştia în politica românească. Cu unii din ei chiar s-a întâlnit şi a discutat.

Arina Spătaru s-a arătat impresionată cât de influent este Ilan Şor la București. Şi avut o nouă confirmare, când a văzut ce s-a întâmplat mai târziu la alegerile prezidențiale, când a aflat de candidatul Călin Georgescu.

A comparat tot ce îi spunea Șor: că îi dă bani, ea își face un partid. Iar în rest, susținerea algoritmilor i-o asigură oligarhul, prin rețelele sale.

Arina Spătaru a declarat că este gata să colaboreze cu autorităţile române şi să comunice tot ce ştie despre reţeaua lui Şor de la Bucureşti.

„Acolo sunt întrebări la care eu nu pot da verdicte. Pot însă spune ce am văzut, cu cine am interacționat și ce informații dețin. Restul - instituțiile competente să le verifice .

Un lucru îl spun foarte clar. Sunt gata să vorbesc cu instituțiile din România și să ofer informațiile pe care le dețin. Nu cred că astfel de lucruri trebuie îngropate în tăcere. Pentru că Șor nu mai este pericol doar pentru Republica Moldova”, a scris după interviu Arina Spătaru pe Facebook..