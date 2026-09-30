Cabinetul Mureșan nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestire. Această decizie nu face altceva decât să prelungească instabilitatea de pe scena politică de la București, având potențialul de a genera consecințe directe și severe asupra situației economice naționale. Analistul financiar Adrian Negrescu a oferit o perspectivă detaliată asupra acestui moment, evidențiind că România pășește într-o nouă etapă caracterizată de incertitudine, exact într-un interval critic când deciziile referitoare la buget, deficit și finanțare nu mai suportă amânare.

„Respingerea Guvernului Mureșan nu este doar un nou episod al crizei politice. Este al doilea guvern respins de Parlament de la căderea Guvernului Bolojan. Pentru economie, concluzia e simplă: România intră într-o nouă perioadă de așteptare exact când are cea mai mare nevoie de decizii”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

După ce al doilea proiect de guvern a fost respins de parlamentari, șeful statului se află în fața a două opțiuni prevăzute de Legea Fundamentală. Prima constă în desemnarea unei alte persoane pentru funcția de prim-ministru, urmată de încercarea de a coagula o majoritate parlamentară. A doua cale este dizolvarea Legislativului și declanșarea alegerilor anticipate. În viziunea analistului financiar, ambele direcții vin la pachet cu riscuri și costuri financiare semnificative.

„Președintele are acum două variante. Poate desemna un nou premier, iar partidele pot încerca să formeze o altă majoritate. Sau poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate, pentru că Constituția permite acest lucru după respingerea a două propuneri de guvern într-un interval de cel puțin 60 de zile. Dizolvarea nu este însă automată”, explică Negrescu.

Negocierile pentru o nouă formulă guvernamentală ar putea dura săptămâni întregi fără garanția unui rezultat stabil. De cealaltă parte, varianta alegerilor anticipate înseamnă că țara va fi administrată câteva luni de un cabinet interimar, fără posibilitatea de a adopta la timp bugetul de stat și într-un climat electoral nefavorabil măsurilor de reducere a cheltuielilor publice.

„Din punct de vedere economic, ambele drumuri au un cost. Un nou premier înseamnă alte săptămâni de negocieri, fără garanția unui rezultat. Alegerile anticipate înseamnă câteva luni de guvern interimar, fără buget adoptat la timp și cu o campanie electorală în care nimeni nu va vorbi despre reducerea cheltuielilor”, susține analistul.

Un alt aspect nevralgic identificat de Adrian Negrescu îl reprezintă reacția piețelor financiare. Retragerea investitorilor din titlurile de stat emise de România pune o presiune constantă pe leul românesc, determinând o depreciere periculoasă în raport cu moneda unică europeană. Această evoluție se traduce direct în scumpiri ale bunurilor importate și într-un ritm mai lent de scădere a inflației.

„Mai contează ce se întâmplă cu leul. Ieșirea investitorilor străini din titlurile de stat pune presiune directă pe moneda națională. Euro este deja aproape de nivelul maxim din istorie. Un leu mai slab înseamnă produse importate mai scumpe și o inflație care scade mai greu”, afirma acesta.

Totodată, incertitudinea politică poate întârzia relaxarea politicii monetare. Analistul consideră că procesul de reducere a dobânzilor la credite ar putea fi amânat până la începutul anului 2027, fiecare lună suplimentară de criză prelungind perioada în care accesul la împrumuturi rămâne scump.

Indiferent de arhitectura politică a viitoarei majorități, România are nevoie urgentă de predictibilitate. Analistul subliniază că nu denumirea sau componența partidelor este esențială, ci capacitatea noului executiv de a transmite semnale ferme către piețe și parteneri internaționali.

„România nu are nevoie de un anumit guvern, ci de un guvern. Oricare ar fi majoritatea care se formează, ea trebuie să transmită rapid trei mesaje: că reducerea deficitului continuă, că bugetul pentru 2027 va fi adoptat la timp și că regulile nu se vor schimba peste noapte”, a scris analistul.

Statusul de țară recomandată pentru investiții rămâne sub semnul întrebării în lipsa unor măsuri clare de redresare fiscală. Chiar dacă un eventual rating negativ poate fi evitat temporar din partea unor agenții, persistența blocajului politic menține România la marginea prăpastiei financiare.

„Chiar dacă România scapă vineri de retrogradarea la Junk de către S&P, nu scapă de problemă. Celelalte două agenții, Fitch și Moody's, au păstrat ratingul în vară, dar tot cu perspectivă negativă”, afirma el.

Atât timp cât agențiile de evaluare nu primesc garanția existenței unui guvern ferm, capabil să controleze deficitul bugetar, riscul de a ajunge în categoria investițiilor speculative rămâne extrem de ridicat.

„Cât timp răspunsul este «nu știm», țara rămâne cu un pas de categoria considerată riscantă”, avertizează Negrescu.

În concluzie, consecințele disputelor politice depășesc sfera declarațiilor și a negocierilor din Parlament. Ele ajung să se răsfrângă direct asupra calității vieții cetățenilor, prin rate mai mari la bănci, inflație persistentă și taxe mai ridicate.

„Criza politică poate fi rezolvată într-o zi, printr-un vot. Încrederea pierdută în acest timp se recuperează însă în ani. Iar nota de plată nu o achită partidele, ci toți cei care plătesc rate, taxe și prețuri mai mari”, a conchis Adrian Negrescu.