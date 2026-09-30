Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că nu își asumă eșecul reprezentat de căderea Guvernului Bolojan, argumentând în același timp că în prezent sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate. În opinia premierului interimar, un astfel de scrutin ar reprezenta o cale eficientă pentru deblocarea crizei politice și pentru punerea capăt stării de provizorat.

Ilie Bolojan a explicat că parcurgerea procedurii parlamentare a fost un pas necesar și o dovadă de responsabilitate, chiar dacă rezultatul final a fost respingerea cabinetului. Acesta a subliniat că finalizarea acestui demers îi oferă șefului statului o pârghie clară pentru tranșarea situației politice.

„Nu e un eșec, e o procedură împlinită, pentru că noi am tratat cu responsabilitate desemnarea pe care președintele României a făcut-o, mergând până la capăt, ducând procedura până la capăt, ca un semn de asumare a răspunderii, că atunci când ești desemnat pe această funcție, să faci ceea ce ține de tine. Am prezentat un program, o viziune pentru România, care arată ce se poate face. Nu e un eșec, e o procedură care a fost făcută pentru a ține România pe o direcție bună, dar, mai mult decât atât, am închis o procedură. Și anume, odată ce acest Guvern a ajuns în Parlament, erau două posibilități: să treacă sau să cadă.

Dar, pentru că a căzut, practic avem două guverne care au fost în situația asta și, practic, se pot organiza alegeri anticipate, ceea ce nu mai permite tergiversarea nominalizării unui premier și prelungirea acestei stări de incertitudine, care nu este bună pentru România. Practic, președintele României are din acest moment o pârghie foarte importantă: ori să nominalizeze un premier cât mai repede posibil – și înțeleg că a stat anunțat –, ori să convoace alegeri anticipate.

Sau, în condițiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că este ultimul premier pe care îl mai desemnează și, dacă și acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate, sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota.”, a spus Ilie Bolojan, la Digi 24.

Întrebat dacă respingerea noului executiv a făcut parte dintr-o strategie convenită în prealabil cu Nicușor Dan pentru a se ajunge la dizolvarea Parlamentului, liderul PNL a negat existența unui plan secret. El a arătat că perioada de provizorat a pus o presiune uriașă pe gestionarea treburilor publice într-un context internațional complex.

„Nu a existat un plan, dar e o procedură normală și cea mai mare greșeală ar fi fost să prelungim această stare de incertitudine. Gândiți-vă că luni se împlinesc cinci luni de zile de provizorat. Sigur, odată ce ești demis, nu ți se încheie misiunea și trebuie să continui până vine un nou premier care obține încrederea Parlamentului.

Și nu a fost ușor în aceste cinci luni de zile să gestionăm situația. Ești ca un alergător care are un picior accidentat și nu poate să alerge, dar gândiți-vă că a trebuit să trecem peste închiderea absorbției de fonduri europene, peste programul PNRR. Am avut niște luni critice, pentru că se închidea programul. Am avut seceta și problemele care au derivat de aici, de la oprirea centralei de la Cernavodă. Gândiți-vă la creșterea prețurilor la combustibili, care e un efect al războiului din Golf, care nu se mai termină, și al crizelor internaționale pe care le parcurgem. Deci nu a fost o perioadă ușoară.

Și, practic, această situație în care ne regăsim este una care nu mai permite lungirea stării de incertitudine. Este și total defavorabilă pentru România din mai multe puncte de vedere.

Îi permite președintelui, într-adevăr, să folosească pârghia constituțională, dacă va considera asta, adică să convoace alegeri anticipate.”, a menționat președintele PNL.

Liderul liberal a punctat că prelungirea instabilității politice suprapuse peste criza economică și energetica externă afectează grav bugetul de stat. În contextul creșterii dobânzilor la nivel global, România se confruntă cu cheltuieli tot mai mari pentru finanțarea deficitului.

„Sigur că alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele. Dar, în situația în care se ajunge la o soluție – dar eu cred că se poate ajunge –, atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe. Este o procedură pe care au aplicat-o și alte țări. Nu s-a aplicat doar în România.

Dar, în mod evident, în această perioadă de crize pe care v-am spus, de traversări – combustibil, energie, financiar –, avem de o lună de zile o creștere puternică a costurilor la împrumuturile pe care le iau statele, începând din Statele Unite ale Americii, terminând cu țările europene, inclusiv în România, care pune o presiune suplimentară pe dobânzile pe care le plătim. Față de costurile care erau estimate la o anumită valoare, în mod evident, de acum înainte vom plăti costuri mai mari și nu e totuna de unde facem rost de acești bani, pentru că e o presiune suplimentară pe bugetul național.”, a mai spus liderul PNL.