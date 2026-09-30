Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului, adâncind instabilitatea politică de la București. În cadrul ședinței de miercuri, echipa guvernamentală a strâns doar 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, un rezultat mult sub pragul minim de 233 de voturi necesar pentru învestire. Susținerea extrem de redusă din partea parlamentarilor confirmă faptul că impasul politic din România este departe de a fi rezolvat.

Eșecul de la Palatul Parlamentului a atras atenția marilor publicații internaționale, care au analizat riscurile ce pândesc stabilitatea economică și politică a țării, precum și scenariul unor eventuale alegeri anticipate.

Jurnaliștii de la agenția Reuters au evidențiat consecințele economice ale acestui vot, arătând că eșecul lui Siegfried Mureșan la votul de învestire prelungește o „criză politică ce amenință ratingul de investiții al țării”. Sursa citată reamintește că eurodeputatul este „a treia propunere de premier respinsă de președintele centrist al României, Nicușor Dan, de la prăbușirea guvernului de coaliție pro-europeană, în urmă cu aproape cinci luni”, conform Mediafax.

În plus, analiza agenției internaționale arată că situația actuală „ridică posibilitatea ca Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune de extremă-dreapta critică la adresa Uniunii Europene, a NATO și a ajutorului acordat Ucrainei, să formeze o nouă majoritate de guvernare alături de social-democrații de stânga (PSD)”.

Această variantă de lucru provoacă îngrijorare în rândul specialiștilor financiari. „Analiștii au avertizat că un astfel de scenariu ar putea compromite eforturile României de a reduce deficitul bugetar, care este cel mai mare din UE în raport cu dimensiunea economiei.”, transmite Reuters.

Formațiunea social-democrată, cel mai reprezentativ grup politic din Parlament, a „provocat căderea guvernului de coaliție din care făceau parte la începutul lunii mai. La începutul acestei săptămâni, aceștia au declarat că nu mai exclud formarea unui guvern împreună cu AUR”.

Potrivit acelorași date, AUR este partidul „care conduce în sondajele de opinie cu 40% din intențiile de vot – o cifră mai mult decât dublă față de susținerea de care beneficiază PSD – a insistat pentru alegeri anticipate, dar nu a exclus nici colaborarea cu stânga”.

POLITICO despre opțiunea alegerilor anticipate și intențiile Administrației Prezidențiale Și publicația europeană POLITICO a comentat eșecul de la București, remarcând că respingerea Executivului Mureșan accentuează instabilitatea declanșată o dată cu destrămarea vechii coaliții de guvernare.

„Președintele Nicușor Dan, un moderat independent, l-a propus pe eurodeputatal Mureșan pentru această funcție, însă parlamentarii de la București au refuzat să-i susțină candidatura în cadrul unui vot decisiv desfășurat miercuri.”, scrie POLITICO.

Publicația subliniază că șeful statului încearcă să evite dizolvarea Parlamentului și organizarea unor noi alegeri la nivel național, un astfel de scrutin având mari șanse să avantajeze Alianța pentru Unirea Românilor, formațiune care conduce în prezent în opțiunile de vot.

În contextul actualei crize, președintele Nicușor Dan „dorește ca liderii politici aflați în conflict să lase deoparte divergențele și să ajungă la o înțelegere pentru a susține o nouă coaliție”.