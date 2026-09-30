Claudiu Târziu: O Europă mai sigură înseamnă o apărare europeană mai puternică, nu mai puțină suveranitate

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al grupului ECR și raportor din umbră pentru raportul privind aspectele instituționale ale Uniunii Europene de Apărare, susține consolidarea cooperării europene în domeniul apărării, dar atrage atenția că aceasta nu poate fi construită prin diminuarea responsabilității statelor membre asupra propriilor armate și angajamente militare.

„O Europă mai sigură înseamnă o apărare europeană mai puternică”, este mesajul lui Claudiu Târziu în cadrul dezbaterilor privind viitorul apărării europene.

În calitate de raportor din umbră, europarlamentarul român consideră că Europa trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. În același timp însă, această cooperare trebuie să respecte competențele și responsabilitățile statelor membre.

Pentru Târziu, există o limită care nu trebuie depășită: statele membre trebuie să își păstreze dreptul de a decide asupra propriilor armate și asupra angajamentelor militare pe care și le asumă.

De aceea, dezbaterea privind o viitoare Uniune Europeană de Apărare trebuie să pornească de la o întrebare fundamentală: unde se termină coordonarea europeană și unde începe responsabilitatea suverană a statelor?

Raportul aflat în discuție prevede o instituționalizare mai accentuată a coordonării și a procesului decizional la nivel european și ridică inclusiv problema mecanismelor de decizie în domeniul apărării. Pentru Claudiu Târziu, orice evoluție în această direcție trebuie analizată cu atenție, astfel încât să nu fie afectat dreptul statelor membre de a decide în chestiuni fundamentale de securitate națională.

Deciziile privind folosirea forțelor armate, desfășurarea trupelor și asumarea unor angajamente militare trebuie să rămână sub responsabilitatea suverană a statelor membre.

În aceeași logică, principiul unanimității rămâne esențial pentru deciziile fundamentale din domeniul securității și apărării. O cooperare europeană mai strânsă nu trebuie să se transforme într-un mecanism prin care un stat membru poate fi pus în situația de a accepta o decizie militară contrară propriilor interese de securitate.

O altă condiție importantă susținută de Claudiu Târziu este relația dintre apărarea europeană și NATO.

Europa are nevoie de capacități militare mai puternice și de investiții mai mari în apărare, însă aceste eforturi trebuie să consolideze Alianța Nord-Atlantică. Apărarea europeană trebuie să întărească NATO, nu să îl înlocuiască și nici să îl dubleze prin structuri paralele.

Pentru europarlamentarul român, NATO rămâne elementul central al arhitecturii de securitate europene, iar dezvoltarea capacităților europene de apărare trebuie să fie complementară Alianței.

Poziția lui Târziu pune un accent special pe statele aflate direct pe Flancul Estic al NATO.

România, alături de celelalte state din regiunea Flancului Estic și de la Marea Neagră, trebuie să beneficieze de o atenție strategică sporită în politica europeană de apărare.

Consolidarea mobilității militare și a infrastructurii de pe Flancul Estic reprezintă, în viziunea lui Târziu, elemente importante pentru securitatea întregii Europe.

Pentru România, miza nu este doar dezvoltarea unor capacități europene de apărare, ci și consolidarea poziției sale strategice la frontiera estică a Uniunii și a NATO.

Poziția lui Claudiu Târziu poate fi sintetizată în trei direcții: cooperare europeană mai puternică în domeniul apărării, păstrarea responsabilității statelor membre asupra propriilor forțe armate și complementaritate deplină cu NATO.

Iar mesajul său este clar: NATO în centrul apărării europene. Un Flanc Estic mai sigur. O Europă mai bine apărată.

Articol finanțat de grupul ECR din Parlamentul European.

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