Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) avertizează asupra riscului unor perturbări semnificative în funcționarea transportului rutier de mărfuri și, implicit, a lanțurilor logistice, începând cu ora 00:00, odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de taxare rutieră TollRo pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Situația este generată de suprapunerea dintre momentul intrării în vigoare a obligației de plată și momentul în care transportatorii vor avea efectiv acces la versiunea operațională a instrumentelor necesare pentru conformare.

Aplicația mobilă TollRo și platforma online au fost retrase după încheierea perioadei de testare, iar versiunile operaționale urmează să fie disponibile începând cu ora 00:00, la 1 octombrie. Aceasta urmează să fie publicată de furnizorul Vodafone la ora 00:00, existând riscul să nu fie disponibilă imediat pentru descărcare, întrucât publicarea și propagarea în Apple App Store și Google Play pot necesita un anumit interval de timp.

Toate datele încărcate de utilizatori în perioada pilot se vor pierde. Aceasta înseamnă că, după miezul nopții, operatorii care utilizează aplicația trebuie să descarce noua versiune, să își creeze din nou conturile, să introducă datele companiei și să reînregistreze vehiculele și remorcile, informațiile introduse în perioada de testare nefiind transferate în sistemul operațional.

Pentru utilizarea tichetelor de rută, transportatorii trebuie să înregistreze vehiculul, să selecteze traseul care urmează să fie parcurs și să achite tariful înainte de efectuarea deplasării.

Obligația începe la ora 00:00. Transportatorii pot începe procedurile de conformare tot la ora 00:00. În practică, mii de operatori de transport se pot afla în situația de a trebui să efectueze simultan, imediat după miezul nopții, operațiunile necesare pentru a putea continua cursele aflate în desfășurare sau programate.

UNTRR consideră că această tranziție realizată fără un interval operațional real între activarea instrumentelor de plată și aplicarea obligației de taxare creează un risc evident de blocaje și întârzieri în transportul rutier de mărfuri.

Transportatorii vor fi puși în situația de a alege între oprirea vehiculelor până la finalizarea procedurilor de înregistrare și plată sau continuarea deplasării cu riscul constatării automate a neplății.

Sistemul de control și sancționare nu așteaptă finalizarea procedurilor de înregistrare. Riscul este cu atât mai important cu cât verificarea achitării TollRo este realizată prin intermediul sistemelor electronice de control.

Potrivit informațiilor publice privind regimul de sancțiuni, în situațiile în care distanța parcursă nu poate fi determinată, este prevăzută aplicarea unui tarif de 2.000 de lei care se aplică o singură dată într-un interval de 12 ore, iar neachitarea obligațiilor în termenul prevăzut poate conduce la aplicarea unei amenzi de până la 5.000 de lei.

Prin urmare, o problemă tehnică, imposibilitatea accesării sistemului sau timpul necesar pentru reînregistrarea vehiculelor poate avea consecințe financiare directe pentru operatorii care au vehicule în circulație.