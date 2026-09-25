De la audiență la platformă. Minutul de Marketing își extinde modelul pentru industria de publicitate

Proiectul care a depășit 100.000 de urmăritori pe Instagram în primul an reunește acum conținut despre industrie, locuri de muncă, conectare profesională, un calendar de evenimente și o rețea de parteneri.

Minutul de Marketing, proiect media pornit în aprilie 2025 ca pagină de Instagram, și-a lansat pe 17 septembrie 2026 propria platformă online, într-o extindere a modelului construit inițial în jurul conținutului și al comunității către servicii adresate industriei de marketing și publicitate.

Lansarea a avut loc la studioul Minutul de Marketing din București, în prezența unor profesioniști din agenții, branduri și companii din domeniu.

Proiectul se prezintă drept o platformă media pentru industria de publicitate din România și reunește componente care funcționează adesea separat: articole și analize despre industrie, prezentarea campaniilor, profiluri de agenții și branduri, locuri de muncă, conectare profesională, un calendar de evenimente și o zonă dedicată partenerilor.

Conținutul despre industrie rămâne punctul de pornire. Site-ul publică articole, campanii și informații despre piață, iar companiile și agențiile își pot trimite propriile materiale spre publicare. Există și un buletin informativ săptămânal dedicat pieței de publicitate și marketing.

În paralel, proiectul dezvoltă o rețea de parteneri formată din agenții, studiouri și furnizori de servicii. Fiecare partener are o pagină proprie, în care își poate prezenta serviciile, proiectele, portofoliul și testimonialele și poate fi contactat direct de companiile interesate. Condițiile de înscriere sunt publicate în secțiunea Parteneri.

Între cele două zone există și un mecanism de intermediere. O companie care are o nevoie concretă, dar nu știe încă ce tip de agenție ori furnizor ar trebui să caute, poate trimite o solicitare generală. Echipa Minutul de Marketing o analizează și o poate direcționa către un partener relevant. Este componenta care leagă cel mai direct informația despre industrie de o cerere concretă de servicii.

Una dintre premisele proiectului este că mai multe tipuri de informații importante pentru profesioniștii din marketing și publicitate sunt în prezent dispersate.

Astăzi, oportunitățile din industria de marcom sunt răspândite în multe locuri: joburile pe diferite platforme de recrutare, evenimentele pe canalele organizatorilor, iar colaborările pornesc de cele mai multe ori din recomandări și conexiuni personale. Minutul de Marketing își propune să aducă toate aceste oportunități mai aproape, într-un singur loc.

Zona de conectare profesională încearcă să transforme această dinamică într-un proces mai structurat. Utilizatorii își pot defini obiectivul - de la găsirea unor colaboratori și furnizori până la identificarea unor potențiali clienți sau parteneri - și pot descoperi contacte relevante pentru ceea ce caută.

Calendarul urmează aceeași logică și centralizează conferințe, întâlniri și alte evenimente din marketing, publicitate, mediul de afaceri și industriile creative.

„Am pornit în aprilie 2025 cu o pagină de Instagram și cu ideea că munca oamenilor din publicitatea românească merită văzută. Într-un an am ajuns la 100.000 de oameni care ne urmăresc. Site-ul este pasul următor: nu mai vorbim doar despre industrie, ci îi dăm industriei un loc în care să se întâlnească, să angajeze, să colaboreze și să își prezinte campaniile”, a declarat Bogdan Cical, fondatorul Minutul de Marketing.

Audiența acumulată în primul an oferă proiectului baza de pe care încearcă această extindere.

Pagina de Instagram a fost lansată în aprilie 2025, iar Minutul de Marketing spune că, într-un an, comunitatea a depășit 100.000 de urmăritori. Proiectul s-a extins ulterior către producție video, evenimente și podcast.

Podcastul aduce în aceeași conversație profesioniști din generații diferite ale industriei românești: oameni care au participat la dezvoltarea publicității locale după 1990, fondatori și manageri de agenții, creativi, specialiști în marketing și antreprenori.

Lansarea site-ului mută proiectul într-o etapă diferită. Audiența rămâne activul de la care pornește, însă miza este transformarea unei părți din această comunitate în relații profesionale între agenții, branduri, specialiști și furnizori.

Pentru Minutul de Marketing, testul următoarei perioade va fi măsura în care audiența se transformă în activitate pe platformă: anunțuri de angajare publicate, contacte între profesioniști, parteneri atrași și solicitări care ajung de la companii către furnizori.