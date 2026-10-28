Economie

Oferte de muncă în București până pe 4 noiembrie. Sunt peste 7.000 de posturi disponibile

Oferte de muncă în București până pe 4 noiembrie. Sunt peste 7.000 de posturi disponibileSursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Aproape 7.300 de locuri de muncă sunt disponibile în București, în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM).

Din totalul celor 7.290 de posturi vacante, 459 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 400 celor cu studii medii, 3.405 muncitorilor calificați și 3.026 muncitorilor necalificați, conform situației transmise de angajatori.

Peste 6.400 de posturi, pentru muncitori calificați și necalificați

Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt destinate muncitorilor calificați și necalificați, cele două categorii însumând 6.431 de posturi.

Persoanele cu studii superioare au la dispoziție 459 de locuri de muncă, în timp ce pentru cele cu studii medii sunt disponibile 400 de posturi.

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Muncitori

Muncitori. Sursă foto: Freepik

Unde pot fi consultate ofertele de muncă

AMOFM București precizează că baza de date a locurilor de muncă vacante este actualizată permanent, deoarece ofertele declarate de angajatori se pot modifica.

„În vederea unei informări cât mai corecte și actualizate, AMOFM București va publica zilnic, pe site-ul instituției (www.anofm.ro/bucuresti), locurile de muncă vacante declarate de către angajatori”, se arată într-un comunicat al agenției.

Informațiile despre posturile disponibile și condițiile de ocupare pot fi obținute și de la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă.

Medierea muncii este gratuită

Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, AMOFM furnizează servicii de mediere a muncii, prin care angajatorii sunt puși în legătură cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Serviciul de mediere a muncii este gratuit.

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