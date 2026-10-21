Piaţa muncii din România oferă zeci de mii de oportunităţi pentru persoanele aflate în căutarea unui post. Potrivit celor mai recente date furnizate de autorităţi, angajatorii din întreaga ţară pun la dispoziţie zeci de mii de posturi în diverse sectoare de activitate, conform AMOFM.

Persoanele interesate să îşi găsească un loc de muncă au la dispoziţie o ofertă variată la nivel naţional. Cele mai multe oportunităţi sunt concentrate în sectoare precum transporturile, comerţul, logistica şi construcţiile.

„Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 30.677 de locuri de muncă la nivel naţional. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.625); lucrător comercial (1.611); manipulant mărfuri (1.388); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.346)”, arată, miercuri, ANOFM, într-un comunicat de presă.

În opţiunile companiilor se regăsesc şi alte profesii. Printre acestea se numără 1.140 de poziţii pentru agent de securitate, 994 pentru muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor, 993 pentru curier, 655 pentru muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii, 638 pentru montator subansamble şi 552 pentru agent de curăţenie în clădiri şi mijloace de transport.

Oferta de angajare acoperă toate nivelurile de pregătire profesională. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 1.922 de joburi, fiind căutaţi ingineri şi manageri în diverse domenii, consilieri, experţi, inspectori, referenţi, economişti, dar şi medici în diferite specializări.

De asemenea, 5.991 de posturi sunt destinate celor cu studii liceale sau postliceale, unde se caută agenţi de securitate, asistenţi medicali generalişti, agenţi de vânzări, agenţi de servicii pentru clienţi şi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. Pentru cei cu studii profesionale sunt puse la dispoziţie 6.468 de locuri de muncă, prioritare fiind meseriile de conducător auto transport rutier, sudor, lucrător comercial, operator la maşini-unelte cu comandă numerică şi lăcătuş mecanic.

Cele mai numeroase posturi, respectiv 16.296, sunt adresate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în domenii precum manipularea mărfurilor, construcţiile, curieratul şi asamblarea pieselor.

Reprezentanţii instituţiei precizează că dinamica pieţei influenţează direct lista posturilor libere, baza de date fiind actualizată permanent în funcţie de ofertele angajatorilor şi de repartiţiile emise. Oferta completă este publicată pe site-ul oficial al instituţiei, în secţiunea dedicată.

Românii care doresc să lucreze în afara ţării au la dispoziţie 84 de locuri de muncă prin intermediul reţelei EURES România.

Principala ofertă vine din Norvegia, unde sunt căutaţi 45 de lucrători în producţie pentru prelucrarea somonului. În Republica Cehă sunt disponibile 20 de posturi de operator linie de producţie pentru asamblarea echipamentelor mecanice, iar în Olanda se caută 10 inspectori veterinari.

Lista oportunităţilor din Spaţiul Economic European este completată de Franţa, cu 4 posturi pentru lucrători agricoli în livadă, Danemarca, unde este disponibil un post de mecanic de atelier, şi Spania, cu un post de manager de mentenanţă.