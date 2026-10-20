Anticipatele trebuie pregătite din prima zi. Dacă aș fi în locul PSD, legat de intrarea la guvernare, după votul din Parlament, aș stabili de la început patru priorități: 1. evaluarea situației preluate, 2. Comunicarea public a problemelor majore identificate, 3. măsuri economice bazate pe un diagnostic realist și 4. pregătirea politică a alegerilor anticipate pentru primăvara anului 2027.

Aș trata toate cele patru priorități ca pe componentele aceluiași plan.

Evaluarea la preluarea mandatului ar arăta de unde pornește guvernarea, transparența ar clarifica responsabilitățile, iar măsurile economice ar trebui să limiteze căderea, mai bine zis dezastrul lăsat de predecesori.

În paralel, pregătirea anticipatelor ar urmări obținerea unui mandat politic mai clar.

În locul PSD, aș vedea această participare la guvernare într-un orizont de maxim șase luni. Un interval pentru intervenții economice urgente și clarificarea situației, însoțit de măsuri pentru depășirea unei formule parlamentare fragile.

Prima măsură ar trebui să fie o evaluare serioasă și documentată a situației din fiecare minister: disponibilități bugetare, obligații de plată, contracte semnate de guvernul anterior, în derulare, proiecte întârziate și angajamente pentru 2027.

Un audit complet poate necesita mai mult timp. Dar un status al problemelor majore poate fi realizat mai repede, urmând ca verificările detaliate să fie făcute doar acolo unde este absolute necesar.

PSD are suficientă experiență guvernamentală și cunoaște mecanismele administrației. În ministere există funcționari care dețin informațiile necesare și pot asigura continuitatea. Există și disponibilitatea de adaptare la schimbarea conducerii politice, doar știm prea bine, uneori manifestată foarte rapid. Doar există vorba aceea, “apa trece, pietrele rămân”.

Evaluarea trebuie să aibă termene, responsabili și rezultate verificabile. Credibilitatea ei depinde și de aplicarea acelorași criterii deciziilor luate în perioadele în care PSD a participat la guvernare.

Un bilanț selectiv ar transforma în acest fel evaluarea absolut necesară într-un suport inclusiv de comunicare politică.

A doua prioritate ar fi prezentarea publică a principalelor constatări. “Scheletele din dulap” trebuie prezentate public cu documente, sume, responsabili, vinovați, obligații și decizii concrete, dacă verificările confirmă existența lor.

Românii au dreptul să știe și să înțeleagă ce situație este preluată de acsest nou guvern, ce resurse sunt disponibile și ce constrângeri vor influența deciziile următoare.

Comunicarea trebuie să distingă între o decizie administrativă discutabilă, o problemă de oportunitate și o posibilă încălcare a legii.

Eventualele indicii de nelegalitate trebuie înaintate autorităților competente. Gunoiul nu mai poate fi ascuns sub preș.

Transparența inițială ar permite și evaluarea ulterioară a guvernării. Ar delimita ce a fost preluat de ceea ce s-a decis după instalarea noului executiv. Această delimitare nu poate deveni însă o justificare permanentă: din momentul T0, al preluării mandatului, acest guvern răspunde pentru propriile măsuri.

A treia etapă ar trebui să urmeze logica unei evaluări medicale: întâi stabilești diagnosticul, apoi administrezi tratamentul.

Măsurile economice trebuie să fie în funcție de cauzele problemelor și mai ales de resursele disponibile.

Pe această bază, sper să fie făcută rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027. Cu venituri estimate realist, nu cum au fost bugetate pe 2026, obligații recunoscute integral și priorități explicite.

Aș urmări clar reducerea cheltuielilor inutile, prioritizarea investițiilor care pot fi finalizate și mai multă predictibilitate, domnilor guvernanți, pentru domeniul privat.

Sper să nu uite de preocuparea pentru producție, atragere investiții și crearea de noi locuri de muncă, de sprijinirea domeniului privat în mod special.

Obiectivul realist pentru următoarele luni nu poate fi decât stabilizarea și crearea condițiilor pentru o îmbunătățire treptată. O promisiune de redresare rapidă ar genera așteptări greu de susținut. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu “reforma” care înseamnă doar tăieri și numai tăieri.

A patra prioritate ar fi pregătirea politică a alegerilor anticipate pentru primăvara anului 2027.

În opinia mea, acest obiectiv trebuie discutat de la începutul guvernării, cu atât mai mult cu cât nu există în mod evident perspectiva unei majorități capabile să susțină un guvern stabil pentru următorii doi ani.

O guvernare dependentă de voturi negociate permanent, pentru orice măsură care depinde de votul din Parlament, nu este o gurvernare, este o luptă continua, mai ales când suntem contra cronometru să nu intrăm în junk.

Fiecare măsură dificilă devine obiect de negociere, iar partidele care oferă sprijin punctual își pot păstra libertatea de a critica ulterior deciziile executivului.

Aici se află unul dintre riscurile majore pentru PSD: să asigure funcționarea guvernului, în timp ce TOATE celelalte partide îl vor bombarda permanent cu atacuri împotriva lui.

Cum toate celelalte partide au ales această poziție, PSD va fi cel mai criticat posibil, zi de zi, ceas de ceas. O repet de multe ori ca să fie cât mai clar ce va urma.

De aceea, nu este suficientă obținerea votului de învestitură a cabinetului Luca Niculescu, nici acordurile de “neagresiune” semnate de viitorul premier cu Ilie Bolojan sau cu Kelemn Hunor. Aș urmări dacă există o majoritate funcțională pentru deciziile care urmează. Greu de crezut. Dacă ea nu se poate constitui, revenirea la electorat devine clar o opțiune care trebuie pregătită cât mai curând.

În condițiile în care știm că AUR dorește foarte clar alegeri anticipate, sondajele indicându-l drept câștigător, există un interes comun care poate deschide discuțiile politice ale PSD în acest sens.

Toate declarațiile făcute de USR și PNL că vor alegeri anticipate sunt pur și simplu de imagine, în opinia mea. Cele două formațiuni nu stau tocmai bine in sondaje în acest moment.

PSD și AUR pot avea calcule și obiective diferite. Aceste diferențe nu exclud totuși votul pentru condiții clare de organizare a alegerilor anticipate.

Sper că PSD lucrează la acest punct cu multă seriozitate pentru că pare inevitabil. Primăvara lui 2027 poate reprezenta deja un termen.

E adevărat că declanșarea alegerilor anticipate implică decizia președintelui care nu dorește așa ceva însă totul până într-un punct. Nu poți ține țara fără guvern cum s-a întâmplat aproape șase luni.