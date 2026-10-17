PNL Iași a anunțat că nu susține învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, decizia fiind adoptată în unanimitate de Biroul Politic Județean. Organizația contestă revenirea PSD la guvernare și critică mai multe propuneri de miniștri. Poziția a fost făcută publică înaintea ședinței conducerii naționale a PNL, în care urmează să fie stabilită decizia partidului privind noul Executiv.

Liberalii din Iași au decis să nu acorde sprijin politic Cabinetului Luca Niculescu, motivând că structura propusă pentru viitorul Guvern ar oferi PSD controlul asupra principalelor decizii executive.

Hotărârea a fost luată în unanimitate de conducerea organizației județene, în urma consultărilor interne, și a fost comunicată cu doar câteva ore înaintea reuniunii naționale a partidului.

„Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi, în urma consultării structurii de conducere a organizaţiei judeţene, s-a pronunţat, în unanimitate, să nu susţină învestirea Guvernului Niculescu, controlat şi dominat majoritar de Partidul Social Democrat. Decizia exprimă poziţia fermă şi unitară a liberalilor ieşeni, care consideră că România nu poate ieşi din actuala criză politică printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD, partid care poartă o responsabilitate politică majoră pentru blocajele şi instabilitatea din ultimele luni”, transmit liberalii ieşeni într-un comunicat.

Organizația consideră că viitorul Cabinet nu ar reuși să rezolve actualul blocaj politic și instituțional. Potrivit reprezentanților PNL Iași, continuarea crizei ar afecta economia, stabilitatea financiară, încrederea investitorilor și îndeplinirea angajamentelor europene ale României.

Unul dintre principalele motive invocate de organizația liberală pentru refuzul susținerii noului Executiv este componența echipei guvernamentale.

PNL Iași susține că unele nominalizări ridică probleme de integritate și credibilitate. În comunicat sunt criticați Florin Manole, Daniel Zamfir și Alexandru Rogobete, cărora liberalii le reproșează diferite decizii și controverse politice.

Reprezentanții organizației invocă inclusiv desemnarea unei persoane condamnate penal pentru conducerea unui minister important, fără ca această formulare să fie însoțită în textul transmis de identificarea persoanei respective.

„Componenţa propusă a viitorului cabinet reprezintă, în sine, un motiv fundamental pentru care PNL Iaşi consideră imposibilă susţinerea sa. Prezenţa unei persoane condamnate penal la conducerea unuia dintre cele mai importante portofolii guvernamentale ridică probleme grave de integritate şi credibilitate. La aceasta se adaugă nominalizări profund controversate: Florin Manole, căruia îi este imputată blocarea reformei salarizării unitare, zborurile Mykonos; Daniel Zamfir, cunoscut pentru atacurile sale politice agresive, discursul calomnios şi poziţionările radicale; Alexandru Rogobete, căruia îi sunt imputate întârzierile şi blocajele din proiectele de infrastructură spitalicească, inclusiv situaţia Institutului Regional de Boli Cardiovasculare din Iaşi şi pierderea a 2/3 din spitalele construite prin PNRR. Aceste nominalizări ridică întrebări serioase privind competenţa, responsabilitatea în administrarea banului public, respectul faţă de lege şi capacitatea reală de a conduce reformele de care România are nevoie. Nu se poate pretinde un vot de încredere pentru un cabinet fără a oferi garanţii credibile privind integritatea şi performanţa celor care urmează să administreze resursele şi instituţiile statului”, argumentează PNL Iaşi.

PNL Iași consideră că o eventuală înțelegere cu Luca Niculescu nu ar oferi suficiente garanții privind funcționarea viitorului Guvern.

Deși organizația nu contestă experiența profesională a premierului desemnat în jurnalism și diplomație, reprezentanții săi susțin că acesta nu dispune de un partid propriu și nici de o majoritate parlamentară independentă.

În aceste condiții, liberalii ieșeni afirmă că PSD ar putea controla deciziile Cabinetului, iar un acord cu Niculescu ar echivala cu acordarea unui sprijin politic social-democraților.

„Premierul desemnat nu dispune de un partid propriu şi nici de o bază parlamentară independentă, astfel încât capacitatea sa de a impune disciplina guvernamentală şi de a controla deciziile miniştrilor susţinuţi de PSD tinde spre zero. Nicio înţelegere personală şi nicio promisiune politică nu pot substitui garanţiile instituţionale că viitorul guvern nu va deveni instrumentul unor noi abuzuri, cheltuieli clientelare şi decizii contrare interesului public. Din perspectiva PNL Iaşi, PSD poartă o responsabilitate politică esenţială pentru prăbuşirea formulei proeuropene de guvernare, prin acţiuni convergente cu AUR, şi pentru agravarea unuia dintre cele mai severe blocaje politice din ultimii 37 de ani. A oferi acum PSD controlul efectiv asupra guvernării, sub acoperirea unui premier fără susţinere politică proprie, ar însemna legitimarea tocmai a mecanismului care a produs criza. Un asemenea acord este inacceptabil”, mai spun liberalii ieşeni.

Președintele PNL Iași și vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat că organizația sa nu acceptă susținerea unui Executiv în care social-democrații ar deține controlul politic. Liderul liberal a criticat PSD pentru rolul pe care consideră că l-a avut în declanșarea actualei crize și a cerut formarea unui Guvern capabil să continue reformele și să gestioneze problemele bugetare.

„Decizia PNL Iaşi este una unanimă, fermă şi fără echivoc: nu susţinem învestirea unui guvern dependent de PSD. Nu putem accepta ca partidul care a contribuit decisiv la actuala criză politică să se prezinte astăzi drept salvatorul României. PSD a blocat soluţii de guvernare, a alimentat instabilitatea şi a transformat negocierile politice într-un instrument de şantaj şi conservare a puterii. România are nevoie de un guvern reformist, proeuropean, capabil să restabilească disciplina bugetară, să accelereze reformele şi să ofere stabilitate. Nu are nevoie de un guvern construit pentru a satisface interesele PSD şi pentru a perpetua un sistem politic care a compromis încrederea cetăţenilor”, declară Muraru.

Acesta a insistat că PNL nu ar trebui să ofere susținere parlamentară unei formule guvernamentale pe care o consideră dependentă de social-democrați.

„PNL nu poate fi folosit pentru legitimarea unei asemenea formule politice”, a declarat liderul organizației ieșene.

Muraru consideră că reputația profesională a premierului desemnat nu poate înlocui mecanismele politice prin care ar urma să fie controlată activitatea miniștrilor.

„Nu putem accepta ca, după ce PSD a contribuit la demolarea unei formule de guvernare proeuropene, inclusiv prin asocierea politică cu AUR, acelaşi partid să pretindă acum controlul asupra Guvernului şi să ceară liberalilor să îi garanteze supravieţuirea parlamentară. Un premier fără partid, fără o majoritate proprie şi dependent de voturile PSD nu poate reprezenta, prin simpla sa reputaţie profesională, o garanţie împotriva abuzurilor politice şi administrative.România nu poate fi guvernată pe baza unor garanţii personale care nu au în spate niciun mecanism real de control politic. Totodată, PSD nu mai poate pretinde niciun fel de încredere pentru viitor”, mai spune Muraru.

Organizația liberală susține că ieșirea din criza politică ar trebui să se bazeze pe constituirea unei alte majorități parlamentare, care să își asume continuarea reformelor. Alexandru Muraru a declarat că susține în continuare direcția politică promovată de Ilie Bolojan și consideră că PNL nu trebuie să renunțe la angajamentele asumate față de alegători.

„România are nevoie de claritate, responsabilitate şi legitimitate democratică, nu de aranjamente politice de culise. Susţinem în continuare direcţia politică şi reformistă reprezentată de Ilie Bolojan şi considerăm că PNL trebuie să rămână consecvent angajamentelor sale faţă de români. Nu putem construi credibilitate politică prin renunţarea la propriile principii. PNL trebuie să rămână un partid al reformelor şi al responsabilităţii, nu o anexă parlamentară a PSD”, mai arată Muraru.

În lipsa unei majorități parlamentare pe care să o considere credibilă, filiala ieșeană propune organizarea de alegeri anticipate.

„PNL Iaşi consideră că soluţia legitimă pentru depăşirea blocajului politic rămâne constituirea unei majorităţi reformiste credibile sau, în absenţa acesteia, întoarcerea la votul cetăţenilor prin alegeri anticipate”, se mai arată în comunicat.

Poziția PNL Iași a fost comunicată înaintea ședinței conducerii naționale a liberalilor, care urmează să decidă asupra susținerii Guvernului Luca Niculescu. Hotărârea organizației județene nu reprezintă, prin ea însăși, decizia finală a partidului privind votul de învestitură