În peisajul politic ieșean, Alexandru Muraru a demonstrat, încă o dată, pentru ziaristul ieșean Gabriel Gachi, că principialitatea este un accesoriu care se schimbă în funcție de tendințele de la București.

Recent, „trezirea” sa la realitate privind corupția administrativă din Iași nu are nicio legătură cu nevoile reale ale cetățenilor, ci este un simplu calcul oportunist, menit să-l plieze pe noua linie impusă de Ilie Bolojan.

Alexandru Muraru nu mai este demult politicianul care cerea respectarea „votului popular” în urmă cu șase ani, când Mihai Chirica era bun de primit în PNL pentru „zestrea” electorală pe care o aducea, crede Fachi, Atunci, obediența față de Ludovic Orban dicta tăcerea. Astăzi, aceeași obediență față de noua conducere de la centru îi impune postura de „reformator”.

Este o schimbare de macaz care ar fi comică, dacă nu ar fi tragică pentru Iași. Timp de opt ani, PNL-ul lui Muraru și Alexe a girat fiecare „densificare” imobiliară, fiecare schimb de terenuri dubios și fiecare bloc construit haotic. Să emiți acum, în 2026, principii despre un urbanism „demn de secolul XXI” este un act de un ridicol desăvârșit, mai ales când știm că aceleași figuri politice au stat la aceeași masă cu Mihai Chirica pentru a împărți influența în oraș.

Dacă Alex Muraru caută cu adevărat haosul imobiliar, n-ar trebui să privească prea departe. Aroneanu a devenit, sub administrație liberală, un „stat în stat”, unde legile urbanismului sunt opționale, iar instituțiile statului, de la Parchet până la Garda de Mediu, par să fi intrat într-un somn adânc.

În timp ce Muraru se dă de ceasul morții pentru hotelul de la Ciric, în fieful PNL de la Aroneanu, blocurile cu 8 etaje răsar printre case cu o sfidare ce ar fi fost imposibilă fără „binecuvântarea” politică a liberalilor.

Mihai Chirica este, într-adevăr, un personaj toxic pentru administrație, un nod într-o rețea obscură de afaceri. Dar cine l-a validat, se întreabă Gabriel Gachi? Cine l-a adus în PNL în 2018? Alex Muraru și echipa sa au fost cei care au girat „adoptarea” acestuia pentru a bifa un pol regional. Acum, când „marul” s-a dovedit a fi putred, Muraru încearcă să se spele pe mâini, pretinzând că a descoperit ieri corupția pe care a tolerat-o aproape un deceniu.

Alexandru Muraru joacă rolul „Frumoasei din Pădurea Adormită”, trezindu-se după un somn de opt ani într-un Iași capturat și anchilozat. Însă, pentru ieșeni, realitatea nu este un basm. Ei trăiesc într-un oraș fără infrastructură majoră, fără investiții și sufocat de un urbanism de tip „combinetă”.

A-l vedea pe Muraru dând lecții de moralitate astăzi, după ce a stat la remorca tuturor deciziilor care au adus Iașul aici, este o dovadă supremă de ipocrizie. Iașul are nevoie de lideri care să fi luptat pentru oraș când era greu, nu de caricaturi politice care își schimbă principiile în funcție de cine ocupă scaunul de președinte de partid la București, conchide ziaristul ieșean.