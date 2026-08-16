Arena Națională rămâne indisponibilă pentru evenimentele sportive până la începutul lunii septembrie, perioadă în care cel mai mare stadion al țării nu a mai găzduit vreo partidă de fotbal de trei luni. Din acest motiv, derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat pentru data de 5 septembrie, s-a mutat pe Cluj Arena. Primarul General, Ciprian Ciucu, a oferit explicații privind această situație și a confirmat data la care arena va fi din nou operațională pentru competițiile sportive.

În cadrul declarațiilor sale, Ciprian Ciucu a evitat să rostească numele celor de la FCSB atunci când a făcut referire la meciul mutată la Cluj. Primarul a subliniat că evenimentele culturale și concertele organizate pe stadion aduc venituri considerabil mai mari Administrației, bani necesari pentru acoperirea costurilor ridicate de mentenanță.

„O să fie gata, se joacă acest meci între Dinamo și cealaltă echipă și asta e tot, în rest se va juca. Este ceva ce se știa. Echipele de fotbal nu pot acoperi costurile de întreținere, astfel că trebuie să luăm decizii care să țină cumva costurile pe linia de plutire. Imaginați-vă, dacă n-am putea să o întreținem, nu s-ar mai juca deloc. Îmi pare rău pentru situație, dar este vorba doar de un singur meci și imediat se va juca pe Arena Națională, peste câteva zile va fi gata gazonul și totul va fi în regulă.

Vă dați seama că nu știu pe dinafară când va fi gata Arena pentru fotbal, nu stau să țin minte toate lucrurile acestea”, a declarat Ciprian Ciucu, conform sport.ro.

Poziția edilului a atras rapid o reacție din partea conducerii clubului roș-albastru. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a publicat un mesaj pe Facebook prin care l-a ironizat pe Ciprian Ciucu, făcând o paralelă cu fotbalul englez și duelul dintre Arsenal și Manchester City disputat la Cardiff din cauza unui concert programat pe Wembley.

City cu Arsenal la Cardiff, iar voi vă luați de Ciucu. Nu pricepeți că sunt probleme peste tot, iar omul e edil, a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.

Reluarea meciurilor de fotbal pe cel mai mare stadion din Capitală este așteptată imediat după disputarea derby-ului din 5 septembrie, odată ce noile lucrări la suprafața de joc vor fi finalizate.