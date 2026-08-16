Arsenal Londra a început noul sezon competițional în cel mai bun mod posibil, adjudecându-și trofeul Community Shield în urma unei prestații solide în fața rivalilor de la Manchester City. Partida disputată duminică seară pe Principality Stadium din Cardiff a fost controlată în cea mai mare parte de elevii lui Mikel Arteta, care s-au impus fără drept de apel și au bifat cel de-al 18-lea succes din istoria clubului în această competiție, informează Mediafax.

Aflată în postura de campioană a Angliei, formația londoneză a deblocat tabela de marcaj după doar 24 de secunde de la fluierul de start. Riccardo Calafiori a fost cel care a trimis mingea în poartă din pasa lui Myles Lewis-Skelly, reușind să treacă de Gianluigi Donnarumma și să semneze primul gol al lui Arsenal pentru al doilea sezon consecutiv.

Echipa din Londra și-a majorat avantajul în minutul 28, când Kai Havertz a dus scorul la 2-0. Faza a fost inițiată de o centrare a lui Martin Ødegaard, reluată cu capul de Christos Tzolis — aflat la prima sa apariție oficială în tricoul lui Arsenal —, iar Havertz a finalizat tot printr-o lovitură de cap, fără șanse pentru portarul advers.

Deținătoarea Cupei Angliei, Manchester City, a încercat să revină pe tabelă înainte de intrarea la cabine. Erling Haaland a avut o oportunitate importantă, dar a fost oprit de portarul David Raya, în timp ce Jeremy Doku a fost blocat de Ben White. Astfel, londonezii au intrat la pauză cu un avantaj liniștitor de două goluri.

La numai două minute de la reluarea jocului în partea secundă, Martin Ødegaard a consfințit victoria echipei sale printr-o acțiune individuală de toată frumusețea. Căpitanul lui Arsenal a depășit defensiva celor de la City, l-a driblat pe Gianluigi Donnarumma și a trimis balonul în poarta goală pentru scorul de 3-0. Reușita are o semnificație specială pentru mijlocaș, fiind primul său gol marcat din luna decembrie, după un sezon 2025/26 marcat de probleme medicale.

Arsenal a continuat să pună presiune pe adversar și își putea mări din nou avantajul prin Bukayo Saka, introdus pe teren în repriza a doua. De cealaltă parte, David Raya s-a remarcat din nou prin intervenția la șutul lui Antoine Semenyo, menținând poarta intactă până la finalul celor 90 de minute.

Succesul de la Cardiff reprezintă primul trofeu din stagiunea 2026/27 pentru Arsenal Londra. Campioana își va începe aventura de apărare a titlului din Premier League vineri, pe teren propriu, într-o confruntare împotriva nou-promovatei Coventry City.

În schimb, Manchester City debutează în noul an competițional cu un eșec usturător și fără să înscrie vreun gol în primul meci oficial desfășurat sub comanda noului tehnician, Enzo Maresca.