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Un adolescent de 17 ani a murit înecat la Olimp. Victima a fost scoasă din mare de salvamari

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Un adolescent de 17 ani a murit înecat la Olimp. Victima a fost scoasă din mare de salvamari
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Din cuprinsul articolului

Un adolescent de 17 ani a murit, duminică, după ce a dispărut în valuri, în zona Faleza Olimp – Steaua de Mare. Băiatul a fost scos din apă de salvamari, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, informează ISU Constanța.

Adolescent de 17 ani, înecat la Olimp. Salvatorii au încercat să-i salveze viața

Pompierii au fost solicitați după ce două persoane au fost date dispărute în zona Olimp. La intervenție au participat Ambarcațiunea Mangalia și o autospecială de stingere.

Unul dintre cei căutați era un băiat de 17 ani. Salvamarii l-au scos din apă și l-au adus la mal, unde echipajul Serviciului de Ambulanță Județean a început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor medicilor și salvatorilor, adolescentul a murit.

Ambulanţă

Ambulanţă. Sursa foto: dreamstime.com

Zece scafandri au plecat în căutarea victimelor

Pentru operațiunea de căutare în mare au fost mobilizați și 10 scafandri de la ISU Constanța. Aceștia au intervenit cu trei autospeciale. Salvatorii au continuat verificările în zona în care cele două persoane fuseseră date dispărute.

Un alt incident a avut loc duminică la Eforie Sud. Salvatorii de la Șenilata Eforie Sud au intervenit după ce turiștii au scos din mare doi bărbați, în vârstă de 24, respectiv 22 de ani.

Ambele persoane au primit îngrijiri medicale. Bărbatul de 22 de ani a fost transportat la spital, în timp ce celălalt bărbat a refuzat transportul după ce a primit îngrijiri la punctul de prim ajutor.

Salvamarii au scos doi copii din apă la Eforie Nord

Tot duminică, salvamarii au intervenit și la Eforie Nord, unde doi copii de 12 ani au fost scoși din apă.

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