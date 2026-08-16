Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 august 2026. Despre eclipse

17 august

Pe 17 august s-au născut Davy Crockett, Robert De Niro, Sean Penn, Mae West, Tarja Soile Susanna Turunen-Cabuli, Traian Vuia, Ştefan Ruha, Marcel Chirnoagă.

Sinaxar. Pe 17 august, în calendarul creştin ortodox, sunt Sfinţii: Miron, Straton, Ciprian şi Tirs. Nimic în ”Kalendar”.

Laura Hood, de la ”The Conversation” a scris următorul articol: „Știință, religie și semne politice: semnificația eclipselor în Roma antică”. Iată:

„Pe 12 august, Europa – în special peninsula Iberică – a privit spre cer pentru a fi martorul unei eclipse solare istorice. Aplicațiile de pe telefoanele noastre mobile ne-au permis să calculăm exact momentul celui mai mare întuneric și să recomandăm cele mai bune locuri pentru a-l vedea. Câțiva români din Spania mă întreabă dacă au făcut bine să se uite la eclipsă, au unele probleme cu vederea, văd cercuri luminoase. Le-am răspuns să se ducă la medic. Sper că nu este nimic grav.

Însă, de-a lungul unei mari părți a istoriei omenirii, eclipsele au fost mult mai mult decât o curiozitate astronomică. Într-adevăr, erau considerate evenimente puternice, capabile să reordoneze lumea însăși.

Roma antică nu a făcut excepție de la această regulă, Soarele jucând un rol major în religia sa precreștină. În timp ce cadrele universitare și elitele conducătoare moșteniseră explicații din astrologia greacă, eclipsele – un cuvânt derivat din greacă, care înseamnă „dispariția soarelui” – erau încă interpretate ca semnale de la zei. În societatea religioasă a Romei, acestea erau urmărite îndeaproape.

Aceste două viziuni asupra lumii – una științifică și empirică, cealaltă superstițioasă – au coexistat timp de secole, oferind o perspectivă asupra modului în care romanii înțelegeau relația dintre natură, religie și putere. Sinteza acestor idei este încă utilizată astăzi, când folosim cuvântul derivat din latină „omen” pentru a descrie un semn care prevestește un eveniment și ne spune ceva despre el.

Astronomii babilonieni au fost cei care au descoperit că eclipsele erau ciclice. Metodele lor de prezicere a acestora au fost moștenite de grecii antici, apoi de romani. Intelectualii romani Pliniu cel Bătrân și Seneca – în lucrările lor respective Istoria naturală și Thyestes – au teoretizat despre eclipse. Astronomia romană era, așadar, orice altceva decât rudimentară – ea era construit pe o tradiție clasică care a început în literatura homerică.

Un exemplu notabil de utilizare a astronomiei de către romani a fost în timpul împăratului Claudius . Istoricul roman Cassius Dio povestește că, înainte de o eclipsă din 1 august, anul 45, al patrulea împărat al dinastiei julio-claudiene a anunțat public fenomenul pentru a împiedica populația să cedeze panicii.

Evident, autoritățile imperiale erau conștiente că puteau prezice eclipsa și de teama profundă pe care natura ei de rău augur o insufla în populație.

Deși romanii înțelegeau astronomia din spatele eclipselor, acest lucru nu excludea interpretările religioase ale acestora. Pentru un roman, universul era condus de zei. Prin urmare, un fenomen natural putea avea o cauză fizică, transmițând în același timp un mesaj divin.

În „Viața lui Romulus” , istoricul Plutarh povestește cum, în iunie 708 înainte de Hristos, moartea primului rege al Romei a fost însoțită de transformarea zilei în noapte . Poate din acest motiv, eclipsele erau adesea clasificate drept ”prodigia” – semne prevestitoare care semnalau o perturbare a echilibrului dintre zei și oameni, ceea ce necesita un răspuns din partea religiei de stat.

Operele istoricului Titus Livius sunt pline de alte exemple . În anul 340 înainte de Hristos, o eclipsă a coincis cu o furtună cu grindină , iar Senatul a decretat ritualuri pentru a restabili pacea cu zeii.

Pe 17 iulie, în anul 188 înainte de Hristos, o altă eclipsă a cufundat Roma în întuneric timp de aproape două ore . Potrivit lui Titus Livius, acest lucru a provocat o asemenea alarmă încât au fost decretate trei zile de purificare pe sacrele dealuri ale Aventinului.

Eclipsele care coincideau cu perioade de criză politică le întăreau natura amenințătoare. În anii expansiunii romane în Macedonia, o eclipsă era interpretată ca un vestitor al înfrângerii grecilor în bătălia de la Pidna din 168 înainte de Hristos.

În anul 49 înainte de Hristos, Cassius Dio a menționat o eclipsă totală de soare printre o serie de semne prevestitoare de nenorociri pentru Roma. Impactul a fost de așa natură încât unii magistrați chiar au amânat preluarea funcțiilor, considerând momentul nefavorabil.

Politicianul și filosoful Cicero a interpretat eclipsa parțială de soare din 18 mai 63 înainte de Hristos, ca un semn rău pentru consulatul său care urma să înceapă în acel an.

Eclipsele apar chiar și în Biblie. Una dintre ele a urmat morții lui Isus în timpul domniei lui Tiberius, expresia supremă a prodigiilor care au urmat Răstignirii .

La Roma, interesul pentru eclipse nu consta doar în faptul că întunecau cerul pentru câteva minute, ci și în semnificația atribuită acelui întuneric. Cosmosul și istoria făceau parte din aceeași ordine, iar orice perturbare a cerului trebuia interpretată corect. Ei credeau că viitorul și ”salus” (sănătatea și bunăstarea) oamenilor și, mai presus de toate, a statului depindeau în mare măsură de cât de exacte erau aceste interpretări.

Marea majoritate a populației romane nu-i citise niciodată pe Aristotel sau Posidonius și nici nu avusese acces la operele lui Seneca sau Pliniu. Prin urmare, experiența lor asupra eclipsei a fost foarte diferită. Pentru ei, Soarele – garantul luminii, al calendarului și al rutinei zilnice – dispărea pur și simplu pe neașteptate în plină zi. Era firesc să interpreteze acel întuneric ca pe o tulburare cosmică înfricoșătoare.

Există înregistrări ale unor credințe populare superstițioase pe care Roma le-a moștenit de la alte culturi. Acestea includeau producerea de zgomot lovind în oale și tigăi pentru a ajuta Soarele să-și recapete lumina sau pentru a alunga forțele care păreau să-l amenințe, făcându-l să dispară de pe cer. În acest fel, oamenii credeau că ajută la alungarea unui fenomen care perturba ordinea naturală și care, ca toate lucrurile necunoscute, provoca frică și incertitudine.

În fața eclipsei din august, reacția noastră nu a fost una de frică sau neliniște, ci de curiozitate. Cu toate acestea, atunci când eclipsa din 12 august ne-a îndemnat să privim spre cer, ne puteam aminti că și romanii priveau în sus spre el. Procedând astfel, și-ar fi pus o întrebare la care astronomia nu ar putea niciodată răspunde: ce încearcă zeii să ne spună făcând Soarele să dispară atât de brusc? Răspunsul este mai vechi decât astronomia, mult mai vechi. Aparține astrologiei.”

Ce o să ne aducă ziua de mâine? Să avem răbdare, mai avem speranța unei noi șanse, doar mâine este o altă zi!

BERBEC

Nu ştii pe ce drum s-o iei, cum să reacţionezi, cei din jurul tău îţi ridică probleme la care nu te aşteptai. Te miri de nepotrivirile apărute, dar trebuie să găseşti o soluţie. Astăzi!

Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară - iar vremea pare că nu mai este aşa de la… tropice!

TAUR

Conjunctura zilei favorizează noile contacte sociale. Faci planuri, ai idei, te decizi să acţionezi. Nu te agăţa cu orice preţ de obiceiurile, automatismele tale şi nu idealiza situaţia!

Astăzi, plictiseala şi nervozitatea poat fi alungate şi prin cumpărături. Sau macar printr-o activitate ce mimează cumparaturile, dacă nu ai bani suficienţi. Mijlocul lunii august este apoteotic, cu toţi Taurii convertiţi la noua religie a cumpăratului, dar nu cu orice preţ. Zodia ta este zodia banului şi a economiei. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta anapoda!

Datele pe care le ai sunt insuficiente pentru luarea unei decizii corecte. Oferă-ţi mai mult timp de reflecţie. În duo pot exista unele contratimpuri, solo poţi rata cu talent o întâlnire!

Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un caleidoscop de trăiri, sentimente şi aventuri din cele mai interesante. Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare!

RAC

Marea majoritate a necazurilor tale e provocată de cei din jurul tău. Nu e necesar să te izolezi, dar, nu repeta greşelile din trecut, oamenii sunt aceiaşi, însă ai nevoie de o noua abordare!

Perioada asta de timp poţi să faci doi paşi înainte şi unul înapoi, după bunul obicei al zodiei tale. Pe de altă parte ai o înclinaţie nativă către călătorii şi croaziere în special, doar eşti semn de apă. Vesel şi băncos, astăzi poţi să faci haz de multe, chiar şi de situaţia politică. Prietenii te vor aprecia şi, pe seară, puteţi sta la o terasă. Dar trebuie să fii generos, dai tu berea!

Oricum ai privi lucrurile, astăzi îţi lipseşte coerenţa şi logica. E luni, e căldură mare! Un flirt, două vorbe de duh, trei minciunele şi ziua trece în linişte. „Nu spera şi nu ai teamă!”

Evită deciziile care duc la schimbări majore şi, mai ales, nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective. Ca să nu rămâi în contemplare, ca să-ţi aminteşti ce bine era în junglă pe vremea lui Tarzan, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da o petrecere la un local, aşa de luni şi poate că este şi ziua ta de naştere!

FECIOARĂ

Astăzi conjunctura indică că ţi se oferă o oportunitate. Nu te grăbi, dar arată-ţi interesul cu hotărâre, ca să descurajezi posibilii concurenţi. Mai ia informaţii de la cei cu experienţă.

Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi, luni, fiind zi de cumpărături de completare după consumul din weekend, te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic!

O zi de luni care îţi aminteşte că eşti muritor făcut din carne şi oase. Oboseala verii te-a ajuns din urmă! Odihneşte-te, după-amiază, neapărat. Ia şi mobilul şi un şezlong, sau, la terasă!

Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

SCORPION

Eşti cam nemulţumit. Nu ai motive de fericire exuberantă, dar nici nu ţi-a luat banca casa! Dar, te plictiseşte şi enervează rutina zilnică şi prostia fără speranţă a celor din jurul tău!

Cu zodia în continuare relativ neglijată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori graba te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut!

O dimineaţă densă, dar, pe seară, când se mai răcoreşte, poţi să-ţi permiţi să nu faci nimic şi doar să-ţi scoţi trupa la distracţii. Gândurile care te framântă nu au temei, aşteaptă!

Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copiii care se joacă în parc, aveţi nevoie de un viitor!

CAPRICORN

Vrei să călătoreşti neapărat, vrei cu trenul, cu avionul, cu orice te duce departe! Dacă astăzi pleci în vacanţă ai noroc cu carul, ajungi undeva unde îţi poate fi foarte bine, nu rata ocazia!

Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de pământ care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze, mai pe seară. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. După ce te întorci, de unde pleci, este bine să te implici în treburile încurcate ale familiei!

Aşa-i că ţi-e dor de o iubire de vară? Ei bine, stelele spun că aşa va fi, splendoare în iarbă şi prilej de adăugat panglicuţe colorate la chitară. Dar jură că nu faci pe nimeni să sufere!

Nu iti imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Vărsătorului astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Totuşi, ceva rezolvă totul! O iubire de vară…

PEŞTI

Astăzi relaţiile tale cu cei dragi, familie, partener, cei din jurul tău, sunt foarte simple şi de aceea foarte bune. Dar rămâi alert, la serviciu şi acasă ai unele situaţii mai dificile!

Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă, nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat o ieşire, stelele zic că poţi să ai necazuri, aşa că, mai bine, stai acasă! Stai în propria bucătărie, sau living cu o cafea, o prăjitură, o îngheţată - şi joacă-te cu pisica. Dacă nu ai... gândește-te la animăluțe!