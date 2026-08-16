„Fjord”, cel mai nou film al lui Cristian Mungiu, aduce în prim-plan ideea că cinematografia îi poate ajuta pe oameni să privească o situație din mai multe perspective. Regizorul român consideră că filmele nu trebuie să ofere mereu răspunsuri clare, ci să îi provoace pe spectatori să își pună întrebări despre ceea ce îi înconjoară, potrivit Le Figaro.

„Lumea nu este binară, iar cinematografia nu trebuie să fie nici ea. Consider important să continuăm să producem filme care solicită spiritul critic, care îl fac pe spectator să conștientizeze că adevărul său nu este neapărat și al celorlalți”, a declarat regizorul Cristian Mungiu.

Noul film este inspirat de un caz real petrecut în Norvegia și aduce în prim-plan diferențele dintre valori culturale și reguli sociale. Mungiu a ales să plaseze povestea în Norvegia, o țară văzută adesea drept un exemplu de progres social.

Regizorul spune însă că nici societățile considerate modele nu sunt lipsite de contradicții și că filmul încearcă să pună sub semnul întrebării unele dintre aceste certitudini.

„Și aceste țări pot fi convinse că modul lor de funcționare, atât de des elogiat, este singurul care merită, uitând să țină cont de diferențele culturale”, afirmă regizorul.

Regizorul a abordat și tema stereotipurilor legate de oamenii veniți din Europa de Est. Din perspectiva sa, cei care provin din țări mai mici sunt uneori judecați fără ca ceilalți să cunoască suficient cultura și societatea din care vin.

„Când vii dintr-o «țară mică», lumea capitalistă occidentală are tendința să te trateze ca pe un cetățean de categoria a treia, fără să știe nimic despre cultura ta”, spune Mungiu.

Pentru Cristian Mungiu, migrația nu înseamnă doar mutarea unei persoane într-o altă țară. Oamenii duc cu ei tradițiile, valorile și felul în care au fost obișnuiți să privească lumea.

„Nimeni nu a anticipat în asemenea măsură efectele nocive pe termen lung ale globalizării. Este minunat să le permitem oamenilor să trăiască în afara țării lor, dar nu călătorim doar cu valizele. Ducem cu noi și un sistem de valori, uneori foarte diferit de normele societăților care ne primesc. Ce facem cu asta: trebuie să-i obligăm să se conformeze sau, dimpotrivă, să acceptăm diversitatea? Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Particularitățile noastre sunt o bogăție, dar este imposibil să facem abstracție de legile și codurile care guvernează societățile în care evoluăm”, a afirmat el.

„Fjord” i-a adus lui Cristian Mungiu, în acest an, al doilea Palme d’Or din carieră. Regizorul român a câștigat primul trofeu în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.