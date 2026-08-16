Tragedie pe Salamina, insulă din Grecia, situată în imediata apropiere a capitalei Atena. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență în urma izbucnirii unor incendii puternice de vegetație. Bilanțul provizoriu arată gravitatea situației, într-o zonă extrem de populată și frecventată de turiști, conform AFP.

Sute de persoane, atât localnici, cât și turiști, au fost vizate de un ordin de evacuare emis de autorități pe o insulă care numără în mod normal aproximativ 37.000 de locuitori. Măsura oficială a fost anunțată într-un moment în care mulți dintre oameni începuseră deja să părăsească zonele de risc din proprie inițiativă.

Echipele de intervenție au raportat că persoanele decedate au fost găsite în proximitatea plajei din Peristeria, o localitate aflată în sudul insulei Salamina. În această zonă, unul dintre focare continuă să ardă violent și să pună în pericol zonele din împrejurimi.

Un al doilea incendiu de amploare a izbucnit aproape simultan în localitatea Selinia, situată în partea de est a insulei. Zona este la rândul ei o destinație renumită pentru plajele sale și atrage numeroși vizitatori în timpul sezonului estival.

Flăcările scăpate de sub control mistuie suprafețe extinse de pădure de pini și vegetație uscată, dar au ajuns să amenințe direct și zonele rezidențiale. Tensiunea este maximă, iar eforturile se concentrează pe protejarea locuințelor și a infrastructurii.

Mobilizarea forțelor de ordine și salvare este una masivă. Aproximativ 200 de pompieri intervin la fața locului cu 50 de autospeciale, sprijiniți din aer de șase avioane de stingere și șapte elicoptere. Salvatorii, asistați de numeroși voluntari, încearcă să creeze culoare de siguranță pentru a împiedica unificarea celor două focare majore. Au fost solicitate întăriri urgente de pe continent, în timp ce Garda de Coastă a trimis șapte nave de patrulare, alături de feriboturi și ambarcațiuni private pregătite pentru evacuare.

Până în prezent, circa 90 de persoane au fost deja evacuate pe cale maritimă din zonele de pericol direct. Insula Salamina este situată la vest de Atena, la o distanță foarte mică de capitală, fiind una dintre opțiunile preferate de vacanță și de weekend pentru atenieni.

Grecia se confruntă de la sfârșitul lunii iulie cu un val agresiv de incendii de vegetație, după ce la începutul verii reușise să evite efectele severe ale caniculei extreme care a lovit mare parte din Europa. Recent, pompierii au reușit să stabilizeze și să stingă un alt incendiu violent izbucnit pe insula Skiros din Marea Egee. Misiunile echipelor de intervenție sunt îngreunate considerabil de rafalele de vânt neobișnuit de intense, care favorizează propagarea rapidă a flăcărilor.