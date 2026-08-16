Justitie

CSM intervine în scandalul întâlnirii dintre șefa CCR și Ilie Bolojan: „Se impun clarificări”

Comentează știrea
CSM intervine în scandalul întâlnirii dintre șefa CCR și Ilie Bolojan: „Se impun clarificări”Simina Tănăsescu / sursa foto: captură YouTube
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere explicații publice despre întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, prim-ministru demis. Mesajul vine la scurt timp după ce curțile de apel din țară au solicitat, la rândul lor, clarificări privind întâlnirea și circumstanțele în care aceasta ar fi avut loc. CSM consideră că lămurirea situației este necesară pentru menținerea încrederii publice în independența și imparțialitatea Curții Constituționale.

CSM cere lămuriri despre întâlnirea Tănăsescu–Bolojan

CSM consideră că situația ridică „întrebări legitime” despre contextul și subiectul întâlnirii, mai ales în condițiile în care aceasta ar fi avut loc într-o perioadă în care CCR urma să analizeze mai multe cauze importante, inclusiv unele care priveau formațiunea politică reprezentată de Ilie Bolojan.

„Răspunsul instituțional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparență și clarificare publică”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii.

CSM

CSM. Sursă foto: Facebook

Cei doi sunt îndemnați să dea explicații în fața românilor

Consiliul susține că independența unei instanțe nu depinde doar de regulile după care funcționează instituția. Contează și conduita celor care o reprezintă, dar și modul în care sunt lămurite situațiile care pot genera suspiciuni.

CSM consideră că explicațiile trebuie să fie clare și complete, astfel încât să fie înlăturate orice îndoieli rezonabile privind posibile relații incompatibile cu imparțialitatea.

CSM amintește că deciziile CCR influențează întregul sistem judiciar

Consiliul subliniază importanța Curții Constituționale prin prisma efectelor pe care le au hotărârile sale. Deciziile CCR sunt obligatorii pentru autoritățile statului și sunt aplicate de instanțele judecătorești.

În numeroase cazuri, hotărârile Curții privesc direct organizarea sistemului judiciar, statutul magistraților, salarizarea acestora sau conflictele juridice de natură constituțională în care este implicată autoritatea judecătorească.

CSM readuce în discuție cazul din 2018

Consiliul amintește și un episod din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu era consilier prezidențial și și-a prezentat demisia după controversele apărute în urma unei întâlniri cu un judecător al Curții Constituționale.

Poziția exprimată atunci a pus accent pe necesitatea ca activitatea CCR să nu fie însoțită nici măcar de suspiciunea unei posibile imixtiuni.

„Este firesc ca același standard de exigență să fie menținut în mod constant, indiferent de funcțiile deținute sau de contextul instituțional”, afirmă CSM.

CSM cere explicații despre întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan

Consiliul consideră că sunt necesare clarificări publice privind mai multe aspecte ale întâlnirii:

împrejurările în care a avut loc întrevederea;

  • natura întâlnirii;
  • motivul pentru care aceasta s-ar fi desfășurat în biroul președintelui Senatului;
  • temele discutate de cei doi.

Potrivit CSM, lămurirea acestor aspecte este importantă pentru protejarea autorității Curții Constituționale și pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea deciziilor sale.

Șefii instanțelor din țară cer la rândul lor clarificări

CSM reafirmă că încrederea în instituțiile statului și în justiție depinde de aplicarea consecventă a acelorași principii de independență, imparțialitate și transparență.

În același timp, președinții curților de apel, ai tribunalelor și judecătoriilor din România au cerut clarificări urgente despre întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.

Stiri calde

21:05 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 august 2026. Despre eclipse
20:54 - CSM intervine în scandalul întâlnirii dintre șefa CCR și Ilie Bolojan: „Se impun clarificări”
20:45 - Oțelul Galați obține un punct cu Universitatea Craiova după un gol fabulos, în final
20:35 - Un adolescent de 17 ani a murit înecat la Olimp. Victima a fost scoasă din mare de salvamari
20:27 - Arsenal Londra cucerește Community Shield după un meci perfect cu Manchester City
20:18 - Cristian Mungiu explică mesajul din spatele noului său film „Fjord”. Ce a vrut să transmită prin poveste, de fapt
20:10 - Incendii în Grecia, aproape de Atena. Doi morți și sute de oameni evacuați pe insula Salamina
20:00 - Toni Neacșu explică implicațiile întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: „Devine un pericol pentru statul de drept”

HAI România!

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Rusia mută războiul în Europa

Rusia mută războiul în Europa

Proiecte speciale