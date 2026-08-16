Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere explicații publice despre întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, prim-ministru demis. Mesajul vine la scurt timp după ce curțile de apel din țară au solicitat, la rândul lor, clarificări privind întâlnirea și circumstanțele în care aceasta ar fi avut loc. CSM consideră că lămurirea situației este necesară pentru menținerea încrederii publice în independența și imparțialitatea Curții Constituționale.

CSM consideră că situația ridică „întrebări legitime” despre contextul și subiectul întâlnirii, mai ales în condițiile în care aceasta ar fi avut loc într-o perioadă în care CCR urma să analizeze mai multe cauze importante, inclusiv unele care priveau formațiunea politică reprezentată de Ilie Bolojan.

„Răspunsul instituțional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparență și clarificare publică”, transmite Consiliul Superior al Magistraturii.

Consiliul susține că independența unei instanțe nu depinde doar de regulile după care funcționează instituția. Contează și conduita celor care o reprezintă, dar și modul în care sunt lămurite situațiile care pot genera suspiciuni.

CSM consideră că explicațiile trebuie să fie clare și complete, astfel încât să fie înlăturate orice îndoieli rezonabile privind posibile relații incompatibile cu imparțialitatea.

Consiliul subliniază importanța Curții Constituționale prin prisma efectelor pe care le au hotărârile sale. Deciziile CCR sunt obligatorii pentru autoritățile statului și sunt aplicate de instanțele judecătorești.

În numeroase cazuri, hotărârile Curții privesc direct organizarea sistemului judiciar, statutul magistraților, salarizarea acestora sau conflictele juridice de natură constituțională în care este implicată autoritatea judecătorească.

Consiliul amintește și un episod din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu era consilier prezidențial și și-a prezentat demisia după controversele apărute în urma unei întâlniri cu un judecător al Curții Constituționale.

Poziția exprimată atunci a pus accent pe necesitatea ca activitatea CCR să nu fie însoțită nici măcar de suspiciunea unei posibile imixtiuni.

„Este firesc ca același standard de exigență să fie menținut în mod constant, indiferent de funcțiile deținute sau de contextul instituțional”, afirmă CSM.

Consiliul consideră că sunt necesare clarificări publice privind mai multe aspecte ale întâlnirii:

împrejurările în care a avut loc întrevederea;

natura întâlnirii;

motivul pentru care aceasta s-ar fi desfășurat în biroul președintelui Senatului;

temele discutate de cei doi.

Potrivit CSM, lămurirea acestor aspecte este importantă pentru protejarea autorității Curții Constituționale și pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea deciziilor sale.

CSM reafirmă că încrederea în instituțiile statului și în justiție depinde de aplicarea consecventă a acelorași principii de independență, imparțialitate și transparență.

În același timp, președinții curților de apel, ai tribunalelor și judecătoriilor din România au cerut clarificări urgente despre întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.