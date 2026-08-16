Președinții curților de apel din România solicită explicații cu privire la informațiile apărute în spațiul public despre o presupusă întâlnire între președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. Magistrații consideră că situația trebuie lămurită pentru a elimina orice suspiciune care ar putea afecta percepția asupra independenței și imparțialității Curții Constituționale. Șefii instanțelor susțin că este necesară clarificarea circumstanțelor în care ar fi avut loc întâlnirea, mai ales în condițiile în care persoanele implicate ar putea avea interese legate de dosare aflate pe rolul CCR.

În documentul semnat de președinții curților de apel se arată că independența justiției nu presupune doar lipsa unor intervenții sau presiuni externe, ci și evitarea unor situații care ar putea ridica semne de întrebare în spațiul public.

„Independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime”, se arată în documentul semnat de președinții curților de apel.

Magistrații consideră că transparența are un rol important în menținerea încrederii publicului în justiție și susțin că aceleași principii trebuie aplicate și în cazul jurisdicției constituționale.

În opinia lor, orice situație care poate crea impresia unei apropieri neobișnuite între judecătorii constituționali și reprezentanți ai puterii politice trebuie lămurită, astfel încât să nu existe suspiciuni cu privire la modul în care sunt luate deciziile Curții.

Pentru a-și susține poziția, președinții curților de apel fac referire la o hotărâre pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 21 martie 2024, în cauza „Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Poloniei”.

Potrivit documentului, CEDO a analizat importanța publică a informațiilor referitoare la agendele întâlnirilor judecătorilor unei curți constituționale, într-o situație în care existau suspiciuni privind contacte între aceștia și un politician interesat de o cauză aflată pe rolul instanței.

Președinții curților de apel consideră că principiile desprinse din această cauză sunt relevante și pentru situația actuală și susțin că transparența este necesară atunci când apar informații despre întâlniri între reprezentanți ai justiției constituționale și oameni politici.

„Lipsa de transparență care înconjoară asemenea întâlniri ale președintelui Curții Constituționale cu reprezentanți de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicție constituțională”, afirmă semnatarii.

Aceștia avertizează că lipsa unor explicații poate alimenta îndoieli privind aparența de imparțialitate a instanței și poate afecta încrederea publicului în corectitudinea și neutralitatea hotărârilor CCR.

Documentul face referire și la un episod din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu ocupa funcția de consilier prezidențial și și-a anunțat demisia după controversa generată de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale.

La acel moment, Administrația Prezidențială a negat existența unor presiuni asupra judecătorului CCR, însă a considerat că simpla apariție a unor suspiciuni în spațiul public reprezenta o problemă.

Președinții curților de apel reamintesc poziția exprimată atunci de Administrația Prezidențială și consideră că principiul invocat în 2018 trebuie respectat și în prezent.

„Considerăm că standardul exprimat atunci rămâne pe deplin actual”, se arată în document.

Pentru clarificarea situației și înlăturarea speculațiilor apărute în spațiul public, semnatarii solicită informații concrete despre presupusa întâlnire dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan.

Mai exact, aceștia cer să fie lămurite următoarele aspecte:

dacă întâlnirea a avut loc și în ce împrejurări s-a desfășurat;

de ce aceasta ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului;

care a fost scopul întâlnirii;

ce subiecte au fost discutate de participanți.

Magistrații susțin că astfel de clarificări sunt necesare pentru protejarea încrederii publice în Curtea Constituțională și pentru înlăturarea oricăror suspiciuni referitoare la independența și imparțialitatea acesteia.

Documentul este semnat de președinții Curților de Apel Alba Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara, precum și de președintele Curții Militare de Apel București.

Semnatarii transmit că regulile privind independența, imparțialitatea și transparența trebuie respectate în mod riguros de toate instanțele, inclusiv de jurisdicția constituțională. În opinia lor, respectarea acestor principii este esențială pentru menținerea autorității instituțiilor și pentru buna funcționare a statului de drept.