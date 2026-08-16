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Cum se prepară cea mai bună saramură de pește: Pașii simpli pentru un gust desăvârșit

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Cum se prepară cea mai bună saramură de pește: Pașii simpli pentru un gust desăvârșit
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Din cuprinsul articolului

Saramura de pește reprezintă unul dintre cele mai populare și apreciate preparate din bucătăria tradițională românească. Originară din regiunea Dunării și din Dobrogea, această rețetă combină simplitatea ingredientelor locale cu o explozie de arome intense. Este un fel de mâncare sănătos, ușor de digerat și ideal pentru orice anotimp, fiind asociat adesea cu mesele festive în familie sau cu ieșirile în natură.

Pentru a obține o saramură reușită, alegerea peștelui este esențială. Cele mai potrivite specii sunt cele de apă dulce, precum crapul, somnul, șalăul sau carasul. Carnea fermă și gustoasă a acestor pești se potrivește perfect cu zeama aromată și ușor picantă.

Cum se prepară cea mai bună saramură de pește: Pașii simpli pentru un gust desăvârșit

Procesul de preparare nu necesită abilități avansate în bucătărie, dar respectarea proporțiilor este cheia succesului. Vei avea nevoie de un kilogram de pește proaspăt, sare grunjoasă, câțiva căței de usturoi, doi sau trei ardei iute, trei roșii bine coapte și un ardei gras. Pentru un plus de aromă, se folosesc verdețuri proaspete, cum ar fi pătrunjelul și leusteanul, alături de puțin ulei de măsline și cimbru uscat.

Saramură de pește.

Saramură de pește. Sursa foto Facebook

Etapa de frigere și pregătirea legumelor

Primul pas constă în curățarea și porționarea peștelui în bucăți potrivite. Bucățile de pește se presară generos cu sare grunjoasă și se pun pe un grătar înins sau într-o tigaie grill bine încinsă. Este important ca peștele să fie rumenit frumos pe ambele părți, obținând acea crustă ușor afumată care va da gustul specific saramurii.

În paralel, pe același grătar se pot coace roșiile și ardeii. Legumele coapte oferă o dulceață naturală care echilibrează perfect gustul sărat și picant al preparatului. După ce s-au copt, legumele se curăță de coajă și se toacă mărunt.

Ce secret are zeama și cum se servește

Într-o oală încăpătoare se pun la fiert aproximativ doi litri de apă cu sare, cimbru și legumele tocate. După ce lichidul dă în câteva clocote, se ia oala de pe foc și se adaugă usturoiul pisat și ardeiul iute tăiat rondele. Bucățile de pește fript se scufundă imediat în această zeime fierbinte, astfel încât carnea să absoarbă toate aromele din lichid.

Oala se acoperă cu un capac și se lasă la infuzat timp de zece sau cincisprezece minute. La final, se presară verdeața proaspăt tocată. Saramura de pește se servește întotdeauna fierbinte, alături de o mămăligă caldă și, opțional, cu un pahar de vin alb sec.

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