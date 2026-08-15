Produsele ultraprocesate ocupă o pondere din ce în ce mai mare în dieta zilnică, iar impactul lor asupra stării de sănătate constituie subiectul a numeroase cercetări de specialitate. O nouă investigație științifică derulată pe populația masculină din Statele Unite a analizat legătura dintre procentul acestor preparate în alimentație și probabilitatea de apariție a cancerului de prostată, conform amjmed.com.

Această afecțiune reprezintă cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în rândul bărbaților americani și constituie a doua cauză de deces prin cancer la această categorie, după cel pulmonar. La nivel global, datele furnizate de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului arată că aproape 1,5 milioane de bărbați au primit acest diagnostic în anul 2022, iar aproximativ 400.000 au pierdut lupta cu boala.

Alimentele ultraprocesate sunt preparate industriale care conțin în mod obișnuit grăsimi rafinate, uleiuri, zaharuri, amidon, sare și diferiți aditivi menționați pentru îmbunătățirea gustului, a texturii sau pentru prelungirea termenului de valabilitate. În această categorie sunt incluse băuturile răcoritoare, anumite tipuri de cereale ambalate, gustările procesate și produsele din carne procesată.

În Statele Unite ale Americii, aceste produse asigură aproape 60% din aportul caloric al adulților și în jur de 70% din cel al copiilor. Un consum ridicat a fost asociat în trecut cu obezitatea, excesul ponderal, afecțiunile metabolice, stările inflamatorii, bolile cardiovasculare și mortalitatea prematură.

Specialiștii identifică mai multe căi biologice prin care o dietă bogată în produse ultraprocesate ar putea contribui la apariția proceselor oncologice. Printre acestea se numără perturbările metabolice, inflamația cronică și stresul oxidativ, un proces definit prin dezechilibrul dintre moleculele reactive generate în organism și capacitatea acestuia de a le neutraliza.

De asemenea, cercetătorii iau în considerare modificările la nivelul microbiomului intestinal, comunitatea de microorganisme care trăiește în intestin și care influențează numeroase procese vitale. Cu toate acestea, datele referitoare strict la cancerul de prostată au fost până în prezent limitate.

Echipa de la Charles E. Schmidt College of Medicine din cadrul Florida Atlantic University (FAU) a evaluat această posibilă legătură într-o cercetare publicată în The American Journal of Medicine. Analiza a cuprins 17.024 de bărbați cu vârste de peste 18 ani, participanți la National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) în perioada 2003-2023, eșantionul fiind reprezentativ pentru populația americană.

Pentru determinarea regimului alimentar, s-au utilizat două chestionare privind alimentele și băuturile consumate în ultimele 24 de ore. În baza acestor răspunsuri, s-a calculat ponderea aportului caloric zilnic provenită din alimente ultraprocesate.

Clasificarea s-a realizat prin sistemul NOVA, care încadrează produsele în funcție de gradul și scopul procesării industriale. Subiecții au fost împărțiți în patru categorii, de la un consum sub 20% din calorii în prima grupă, până la peste 44% în grupa cu cel mai ridicat consum.

Rezultatele au indicat o asociere clară între un consum ridicat de alimente ultraprocesate și riscul de cancer de prostată. Bărbații din ultimele trei categorii de consum au prezentat un risc cu 29% mai mare comparativ cu cei din prima categorie, unde consumul era cel mai redus.

În cazul celor două grupuri cu cel mai mare consum, creșterea riscului a fost de aproximativ 30%. Asocierea s-a menținut și după ajustarea datelor în funcție de vârstă, rasă, etnie, fumat sau statut socioeconomic, marja de creștere fiind între 24% și 31%.

Analiza separată a arătat un risc cu 34% mai mare pentru bărbații cu cel mai ridicat consum, însă această diferență nu a atins pragul de semnificație statistică, cel mai probabil din cauza numărului mai redus de cazuri raportate strict în acea subcategorie.

„În această populaţie reprezentativă de bărbaţi adulţi din Statele Unite, cei care consumau cantităţi mai mari de alimente ultraprocesate au avut un risc semnificativ mai mare de a dezvolta ulterior cancer de prostată”, a declarat Charles H. Hennekens, autorul principal al studiului şi profesor de medicină şi medicină preventivă la FAU, citat într-un comunicat.

Autorii menționează că rezultatele trebuie confirmate prin cercetări ulterioare, fiind necesare studii observaționale mai ample și studii randomizate. Fiind vorba despre o cercetare observațională, datele arată o asociere și nu dovedesc o relație directă de cauzalitate. De asemenea, evaluarea s-a bazat pe relatările participanților privind ultimele 24 de ore.

Schimbarea stilului de viață nu depinde doar de decizia individuală, atrag atenția experții. Prețul și accesibilitatea alimentelor proaspete influențează direct posibilitatea de modificare a dietei.

„Mulţi pacienţi întâmpină dificultăţi în accesarea şi achiziţionarea unor alimente mai sănătoase”, a explicat Timothy De Ver Dye, profesor şi şef al Departamentului de Sănătate a Populaţiei de la FAU. În opinia sa, intervenţiile de sănătate publică trebuie să urmărească şi îmbunătăţirea accesului la alimente nutritive şi cât mai puţin procesate.

Cancerul de prostată rămâne o problemă majoră de sănătate publică. Conform estimărilor furnizate de American Cancer Society, peste 333.000 de bărbați vor fi diagnosticați cu această boală în Statele Unite în anul 2026, iar peste 36.000 vor deceda din această cauză.