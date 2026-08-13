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Supă rece de roșii, rețeta perfectă pentru zilele toride de vară. Cum o prepari în doar zece minute

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Supă rece de roșii, rețeta perfectă pentru zilele toride de vară. Cum o prepari în doar zece minutesupa rosii. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Atunci când temperatura din termometre crește, o supă rece de roșii devine alegerea ideală pentru un prânz sau o cină răcoritoare. Această rețetă, inspirată din tradiția mediteraneană, este apreciată pentru gustul ei intens și modul simplu de preparare, fără să fie nevoie să pornești aragazul.

Ingrediente necesare pentru o supă reușită

Pentru a obține o textură fină și o aromă deosebită, calitatea legumelor este esențială. Vei avea nevoie de roșii bine coapte, zemoase și dulci, care reprezintă baza acestui preparat de sezon.

Supa de roșii

Supa de roșii

Ingrediente necesare:

1 kg de roșii bine coapte

1 castravete mediu

1 ardei gras roșu

1 cățel de usturoi

1 ceapă roșie mică

4 linguri de ulei de măsline extravirgin

2 linguri de oțet de vin sau de mere

Sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Câteva frunze de busuioc proaspăt pentru decor

Pas cu pas spre preparatul ideal

Procesul de preparare este extrem de simplu și durează foarte puțin timp. Primul pas constă în spălarea temeinică a tuturor legumelor. Tăiați roșiile în bucăți potrivite, îndepărtând cototoarele. Curățați castravetele de coajă și ardeiul gras de semințe, apoi tocați-le în cuburi mari.

Puneți toate legumele tăiate într-un blender încăpător. Adăugați cățelul de usturoi, ceapa roșie, uleiul de măsline și oțetul. Porniți blenderul și mixați până când obțineți o pastă omogenă și cremoasă. Dacă preferați o textură extrem de fină, puteți trece compoziția printr-o sită de bucătărie.

Asezonați cu sare și piper după preferință. Pentru un gust echilibrat, puteți adăuga un praf de zahăr dacă roșiile sunt ușor acide.

Cum se servește și recomandări de păstrare

Supa rece de roșii trebuie lăsată la frigider cel puțin două ore înainte de servire. În acest timp, aromele se vor întrepătrunde perfect, iar preparatul va ajunge la temperatura optimă pentru o zi călduroasă.

Mâncarea se servește în boluri adânci, decorată cu frunze de busuioc, un strop de ulei de măsline și crutoane crocante de pâine. Puteți adăuga și câteva cuburi de gheață sau legume tocate mărunt pentru un plus de textură. Supa se păstrează excelent la frigider timp de două sau trei zile într-un recipient închis etanș. Este o alternativă sănătoasă, bogată în antioxidanți și vitamine, perfectă pentru întreaga familie.

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