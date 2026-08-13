Un incendiu a izbucnit joi după-amiază, în jurul orei 16:51, la ultimul vagon al trenului Regio 2030, aflat în stația Ilteu din județul Arad. Călătorii au fost coborâți în siguranță, iar vagonul în care a apărut focul a fost detașat de restul garniturii, în timp ce pompierii și personalul feroviar au intervenit la fața locului, a anunțat CFR Infrastructură Timişoara.

„Astăzi, 13 august 2026, la ora 16:51, a fost semnalat un incendiu în zona grupului sanitar al ultimului vagon din compunerea trenului Regio 2030, operat de CFR Călători, aflat în staţia Ilteu, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara”, a transmis CFR Infrastructură Timişoara.

Serviciul de pompieri a fost solicitat imediat pentru intervenție.

La ora 16:53, linia de contact a fost scoasă de sub tensiune pentru ca operațiunile să poată fi desfășurate în condiții de siguranță. Potrivit informațiilor transmise de CFR Infrastructură Timișoara, incendiul a fost semnalat în zona grupului sanitar al ultimului vagon.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime. Pasagerii aflați în tren au fost coborâți în siguranță, iar vagonul afectat a fost separat de restul garniturii.

Personalul feroviar și echipele de intervenție au rămas în zonă pentru gestionarea situației și verificarea vagonului.

„Personalul feroviar şi echipele de intervenţie acţionează pentru gestionarea situaţiei şi efectuarea verificărilor necesare. Informaţiile privind evoluţia intervenţiei şi eventualul impact asupra circulaţiei feroviare vor fi comunicate după confirmarea acestora”, a precizat CFR Infrastructură Timişoara.

CFR S.A. a anunțat că impactul incidentului asupra traficului feroviar este încă în curs de evaluare.

Informațiile privind momentul în care linia de contact va fi alimentată din nou cu energie electrică, dar și cele legate de reluarea circulației trenurilor, urmează să fie comunicate după finalizarea verificărilor.

Intervenția pompierilor a fost făcută după scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, măsură luată la două minute după semnalarea incendiului. Până în acest moment nu au fost raportate persoane rănite, iar călătorii din trenul Regio 2030 au fost evacuați în siguranță.