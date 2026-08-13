Probleme după revenirea e-Terra. Numărul uriaș de solicitări a dus la blocaje temporare

Aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra a înregistrat aproape 70.000 de cereri pe 12 august, după reluarea activității, iar volumul ridicat a provocat opriri temporare și timpi mai mari de așteptare. Guvernul a anunțat joi suplimentarea resurselor tehnice și umane în toate oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, în timp ce ANCPI a prelungit programul pentru depunerea solicitărilor.

„Pentru a răspunde volumului ridicat de solicitări primite din partea cetăţenilor şi partenerilor în aplicaţia e-Terra au fost asigurate resurse tehnice şi umane suplimentare în toate oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI) din România. În data de 12 august 2026, la nivelul tuturor OCPI, au fost înregistrate 69.788 de cereri, faţă de 42.057 de cereri înregistrate în aceeaşi zi a anului 2025”, au transmis, joi, reprezentanţii Guvernului.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în cazul extraselor de carte funciară pentru autentificare. Pe 12 august au fost depuse 25.152 de astfel de cereri, comparativ cu 5.281 în aceeași zi din 2025.

În cazul extraselor de carte funciară pentru informare au fost înregistrate 17.876 de solicitări, cu 303 mai multe decât în aceeași zi a anului trecut. În 2025 fuseseră depuse 17.573 de cereri, dintre care 6.746 online și 10.827 la ghișee.

Volumul mare de accesări a pus presiune asupra aplicației în zilele de 12 și 13 august.

„Volumul ridicat de accesări şi numărul mare de solicitări au determinat, în zilele de 12 şi 13 august, opriri temporare ale aplicaţiei şi timpi mai mari de aşteptare în anumite intervale. Specialiştii ANCPI au intervenit prompt pentru remedierea situaţiilor apărute şi pentru asigurarea continuităţii activităţii. Totodată, problema referitoare la nefuncţionalitatea exportului de geometrii a fost remediată”, a mai transmis Guvernul.

ANCPI a decis ca, pe 12 și 13 august, programul pentru depunerea cererilor să fie prelungit până la ora 16:00, atât la ghișee, cât și prin e-Terra. Programul începe la ora 8:30.

Guvernul a anunțat și că ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor trei linii telefonice de Call Center pentru informații și sprijin privind accesarea aplicației: 0749012525, 0749016331 și 0735 950 582.

ANCPI recomandă folosirea acestor numere atunci când problema poate fi rezolvată telefonic, pentru a evita deplasările suplimentare la sediile OCPI.

Măsurile de reluare a funcționării vizează în acest moment doar sistemul integrat e-Terra.

”Celelalte platforme online gestionate de ANCPI, respectiv Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate şi Geoportal, urmează să fie repuse în funcţiune în perioada următoare. Reluarea funcţionării acestora va fi comunicată în prealabil partenerilor şi publicului.În ceea ce priveşte Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni (RTI), acesta este în prezent indisponibil”, au afirmat reprezentanţii Guvernului.

ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic pe 15 iulie, incident care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Pe 27 iulie, Guvernul a anunțat că echipele ANCPI lucrau la reconstrucția integrală a infrastructurii și la mutarea e-Terra în cloud-ul guvernamental.

Trei zile mai târziu, pe 30 iulie, Guvernul a anunțat finalizarea reconstrucției infrastructurii informatice și a migrării aplicației, urmând etapa de testare.

e-Terra și-a reluat activitatea miercuri și recuperează întârzierile acumulate în perioada în care nu a funcționat.

Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experții tehnici-judiciari și executorii judecătorești au din nou acces în sistem. Notarii publici pot solicita și obține extrase de carte funciară pentru autentificare și informare. Celelalte platforme ANCPI urmează să fie repuse în funcțiune ulterior, iar plata în e-Terra se face, pentru moment, prin ordin de plată sau la casierie.