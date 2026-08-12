Guvernul a anunțat miercuri seară că Unitatea 2 a Centralei Nuclear-Electrice Cernavodă va fi oprită controlat începând de joi, 13 august, pe fondul scăderii debitelor Dunării. România pierde temporar aproximativ 700 MW din producție, însă Executivul estimează că alimentarea cu energie electrică va fi acoperită integral din resurse interne disponibile și importuri. Ministerul Energiei le cere din nou consumatorilor să reducă folosirea energiei în intervalul 19:00-23:00.

Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat de joi, în contextul condițiilor hidrologice actuale și al reducerii semnificative a debitului Dunării.

Oprirea celui de-al doilea reactor înseamnă o diminuare de aproximativ 700 MW, echivalentă cu aproape 10% din producția de energie electrică a României.

Guvernul a anunțat însă că necesarul național poate fi acoperit din alte capacități de producție și din importuri.

”Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat începând de mâine, în contextul condiţiilor hidrologice actuale. Estimările arată că alimentarea cu energie electrică la nivel naţional va fi acoperită integral din surse alternative şi importuri. Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2, iar acestea vor fi utilizate în funcţie de evoluţia reală a sistemului şi de condiţiile hidrologice din perioada următoare”, a arătat Guvernul, miercuri seară, într-un comunicat de presă.

Pentru următoarele șapte zile, prognoza indică și un aport al producției eoliene. Guvernul estimează o producție medie de aproximativ 525 MW, cu un maxim de 1.560 MW și un minim de 100 MW.

În funcție de condițiile meteorologice, această producție poate avea un rol important în compensarea deficitului provocat de oprirea Unității 2 de la Cernavodă.

Sistemul Electroenergetic Național mai are la dispoziție Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, aflat în rezervă, cu o putere instalată de 330 MW. De asemenea, sunt disponibili minimum 300 MW din producția Hidroelectrica, în limitele tehnice și în funcție de resursa de apă existentă.

„Aceste resurse, împreună cu producţia eoliană şi celelalte opţiuni disponibile în sistem, oferă Dispecerului Energetic Naţional posibilitatea de a compensa deficitul de producţie generat de oprirea Unităţii 2, fără a anticipa în acest moment activarea tuturor capacităţilor de rezervă. Prognozele pentru weekend indică o posibilă îmbunătăţire a condiţiilor hidrologice, iar măsurile vor fi adaptate în funcţie de evoluţia debitului Dunării, a producţiei şi a consumului”, a menţionat Guvernul.

O altă resursă aflată la dispoziția sistemului o reprezintă importurile de energie electrică. Potrivit Guvernului, Sistemul Electroenergetic Național beneficiază de o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4.000 MW.

Operatorii de transport și sistem din Europa cunosc situația de criză energetică regională și se coordonează pentru menținerea securității alimentării cu energie electrică în sistemele afectate de condițiile meteorologice.

România se află în stare de alertă energetică începând din 1 august, după oprirea uneia dintre cele două unități nucleare de la Cernavodă și reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier.

În același timp, scăderea semnificativă a debitului Dunării a dus la pregătirea opririi și a celei de-a doua unități de la Cernavodă.

Cele două reactoare au împreună o capacitate instalată de 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția de energie electrică a României.

Hidrocentralele de pe Dunăre asigură, la nivel multianual, o pondere de aproximativ 10-15% din producția națională.

Premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la cetățeni, companii și instituții să reducă voluntar consumul de energie electrică.

Guvernul a pregătit și un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie. Prin Hotărârea privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, adoptată de Guvern în ședință extraordinară, a fost creat cadrul legal necesar pentru ca Transelectrica, operatorul național de transport și sistem, prin Dispecerul Energetic Național, să poată introduce măsuri suplimentare.

Aceste măsuri pot fi dispuse până la 31 august 2026, dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național va impune acest lucru.

Dispecerul Energetic Național urmărește permanent evoluția situației și stabilește ce resurse trebuie folosite în funcție de necesarul sistemului.

„Toţi operatorii de transport şi sistem din Europa cunosc situaţia de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condiţiile meteorologice. Dispecerul Energetic Naţional evaluează permanent situaţia şi decide utilizarea resurselor disponibile în funcţie de necesităţile Sistemului Electroenergetic Naţional. Ministerul Energiei menţine apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf”, a transmis sursa citată.

Guvernul estimează că alimentarea cu energie electrică poate fi menținută integral după oprirea Unității 2, prin combinarea producției disponibile, a capacităților de rezervă, a energiei eoliene și a importurilor, în funcție de evoluția consumului și a condițiilor hidrologice.