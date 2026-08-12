Justitie

Măsuri de economisire a energiei la Curtea Constituțională. Ce a decis instituția

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Măsuri de economisire a energiei la Curtea Constituțională. Ce a decis instituțiaCurtea Constituțională. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Curtea Constituțională a României a anunțat, miercuri, 12 august, că va aplica până la 31 august 2026 mai multe măsuri pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică. Decizia vine după apelul Ministerului Energiei privind diminuarea consumului în orele de vârf, în contextul debitelor extrem de scăzute ale Dunării și al presiunii asupra Sistemului Energetic Național.

Instituția a anunțat că măsurile urmăresc reducerea consumului fără afectarea activității Curții Constituționale și au ca scop protejarea alimentării cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale, precum și limitarea riscului introducerii unor eventuale restricții.

Măsuri de economisire a energiei la Curtea Constituțională

Una dintre măsurile adoptate vizează oprirea iluminatului arhitectural și decorativ al sediului Curții Constituționale. Va rămâne în funcțiune doar iluminatul necesar pentru asigurarea securității clădirii.

În același timp, instituția va reduce iluminatul în spațiile care nu sunt utilizate și va opri echipamentele electrice și electronice care nu mai sunt necesare după terminarea programului de lucru.

Climatizarea va fi, de asemenea, limitată în încăperile neocupate. În măsura în care activitatea permite, vor fi reprogramate și operațiunile sau utilizarea echipamentelor care presupun un consum ridicat de energie electrică.

Personalul Curții Constituționale va fi încurajat să reducă utilizarea inutilă a iluminatului și a echipamentelor electrice pe durata aplicării măsurilor.

energie

Energie. Sursa foto: AI

Ce echipamente vor continua să funcționeze permanent

Măsurile de reducere a consumului nu se vor aplica infrastructurii care trebuie să rămână permanent în funcțiune. Astfel, serverele și infrastructura informatică necesară activității instituției sunt exceptate, la fel ca sistemele de comunicații, supraveghere video, control al accesului, pază și protecție împotriva incendiilor.

Vor continua să funcționeze și iluminatul de siguranță, precum și toate celelalte instalații pentru care operarea permanentă este necesară.

Curtea Constituțională a anunțat că măsurile nu vor afecta desfășurarea activității instituției și nici condițiile necesare pentru securitatea persoanelor, a sediului și a bunurilor.

Măsurile vor fi menținute până la 31 august

Aplicarea măsurilor și evoluția consumului de energie electrică vor fi urmărite pe toată perioada în care acestea rămân în vigoare.

Curtea Constituțională a transmis, totodată, că instituțiile publice trebuie să manifeste responsabilitate și solidaritate în gestionarea situației energetice.

Reducerea voluntară a consumului va fi aplicată până la 31 august 2026, în condițiile în care debitele foarte scăzute ale Dunării au determinat autoritățile să solicite diminuarea consumului de electricitate în perioadele de vârf.

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