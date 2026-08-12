Ce se întâmplă cu prețul gazelor până în martie 2027

Ministerul Energiei a transmis, marți, că proiectul aflat miercuri pe ordinea de zi a Camerei Deputaților nu introduce o nouă schemă de plafonare a prețului gazelor pentru consumatorii casnici.

Oficialii instituției au explicat, la solicitarea Mediafax, că documentul aprobă prin lege mecanismul de reglementare a prețului final adoptat prin ordonanță de urgență în luna martie.

Proiectul de lege care urmează să fie discutat în Camera Deputaților nu aduce o nouă plafonare a prețului gazelor pentru populație, potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții Ministerului Energiei. Clarificările vin după ce fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat că miercuri ar urma să fie aprobat un proiect prin care prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici este plafonat până în luna aprilie a anului viitor.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat pentru Mediafax că instituția nu are în vedere introducerea unei noi scheme de plafonare a gazelor naturale.

Bogdan Ivan, deputat PSD și fost ministru al Energiei, a declarat că proiectul PLX 535, aflat pe ordinea de zi în sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților, va aproba legea aferentă ordonanței privind prețul gazelor.

„Suntem într-o sesiune extraordinară a Camerei Deputaților. O să avem un proiect foarte important mâine, pe ordinea de zi, PLX 535, prin care se va aproba legea de aprobare a ordonanței prin care se plafonează prețul la gaze naturale până anul viitor, în luna aprilie. Asta este o veste bună, pentru că vorbim despre aproximativ 3,5 milioane de consumatori casnici care vor plăti același preț ca și în urmă cu un an de zile la gaze naturale, până în luna aprilie a anului viitor”, a declarat Bogdan Ivan, deputat PSD și fost ministru al Energiei.

Ministerul Energiei oferă însă o altă explicație asupra prevederilor documentului. Cristian Bușoi a declarat că este vorba despre aprobarea prin lege a ordonanței care stabilește un preț reglementat pentru populație la producători, nu despre instituirea unui nou mecanism de plafonare.

„Eu vă pot confirma ca este vorba de aprobarea prin lege a ordonatei care instituie un preț reglementat pentru populație la producători, și nu o nouă schemă de plafonare, nu avem în vedere acest lucru”, a declarat secretarul de stat Cristian Bușoi, într-un răspuns la întrebarea reporterului Mediafax.

Adrian Vintilă, consilierul ministrului Energiei, a declarat la rândul său că ordonanța invocată nu stabilește o plafonare a prețului final al gazelor naturale. Potrivit acestuia, mecanismul actual cuprinde atât componente fixe sau plafonate, cât și o componentă legată de piața liberă, care poate influența costurile de achiziție suportate de furnizori.

„Probabil este o confuzie de termeni. OUG 12 din 5 martie 2026 nu prevede o plafonare a prețului final, ci presupune un mecanism concret de formare a prețului final. Este adevărat că anumite componente sunt fixe, stabilite prin alte acte normative (ex: tarifele te distribuție și transport) sau plafonate (ex: marja de furnizare aplicată de furnizorii de gaze naturale), însă există și o altă componentă care ține exclusiv de piața liberă a gazelor naturale și care influențează direct costul de achiziție al furnizorilor. Astfel, nu putem sub nicio formă vorbi de o plafonare a prețului final al gazelor naturale și nimeni care cunoaște legislația nu poate să garanteze o valoare maximală a prețului”, a explicat Adrian Vintilă.

Consilierul ministrului Energiei a declarat că mecanismul în vigoare are rolul de a ține sub control prețurile suportate de populație și a prezentat componentele care intră în calcul.

„Pentru o informare corectă a oamenilor trebuie să le spunem că actualul mecanism ține sub control prețurile la gaze naturale pentru populație si evităm șocuri bruște în bugetele oamenilor. Producătorii de gaze naturale vând cantitățile destinate populației la un preț fix de 110 lei/MWh, tarifele de transport și distribuție sunt fixe, reglementate prin metodologie ANRE, iar componenta de furnizare este plafonată la maximum 15 lei/MWh”, a precizat consilierul ministrului Energiei.

Ordonanța de Urgență nr. 12/2026 stabilește măsurile aplicabile clienților casnici de pe piața gazelor naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.

Actul normativ a fost adoptat în perioada în care Bogdan Ivan conducea Ministerul Energiei, după încetarea vechii scheme de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale.

Măsurile anterioare au fost instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2025.

Aceasta din urmă a reglementat măsurile pentru clienții finali din piața energiei electrice în perioada 1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025 și pentru consumatorii finali de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026.

Aplicabilitatea vechii scheme pentru gazele naturale a încetat la 31 martie 2026, iar de la 1 aprilie 2026 se aplică mecanismul prevăzut de OUG nr. 12/2026.