Prețurile carburanților nu au suferit modificări importante marți, 11 august 2026, după ieftinirea înregistrată în weekend. În București, benzina standard costă marți 9,32 de lei pe litru. Prețul este disponibil la stațiile Rompetrol și a rămas la același nivel începând de sâmbătă, potrivit peco-online.ro.

La Petrom, benzina standard este comercializată cu 9,36 de lei pe litru, tarif păstrat de vineri. Stațiile Socar afișează, de asemenea, un preț minim de 9,36 de lei pe litru, neschimbat față de sâmbătă.

La OMV, benzina costă 9,42 de lei pe litru, același tarif fiind afișat și la stațiile MOL. Lukoil menține, la rândul său, prețul de 9,42 de lei pe litru.

În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,32 de lei pe litru.

În București, cea mai ieftină motorină standard costă marți 10,47 de lei pe litru și se găsește la Petrom. Socar afișează același tarif, de 10,47 de lei pe litru.

La Rompetrol, motorina standard este vândută cu 10,53 de lei pe litru. Același preț este afișat la OMV și MOL. La Lukoil, tariful ajunge la 10,63 de lei pe litru.

Diferențe apar atunci când prețurile sunt comparate în funcție de oraș. Timișoara are marți cel mai mic tarif pentru motorina standard dintre cele cinci mari orașe analizate, respectiv 10,43 de lei pe litru.

În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț al motorinei standard este de 10,47 de lei pe litru.

Șoferii care caută cel mai mic preț la benzină pot găsi marți un tarif de 9,26 de lei pe litru la o stație Rompetrol din Drobeta.

Stația se află pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 144, în județul Mehedinți. Prețul este același cu cel raportat începând de sâmbătă.

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif din țară este de 10,43 de lei pe litru. Acest preț este disponibil la o stație Socar din Timișoara, situată pe Calea Aradului, nr. 107 A, județul Timiș.

Tarifele carburanților sunt orientative și pot diferi în funcție de stație, localitate și momentul actualizării. Operatorii pot modifica prețurile chiar și pe parcursul aceleiași zile, astfel că șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful afișat înainte de alimentare.

Prețurile carburanților au înregistrat o creștere importantă în martie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește amploarea acestor scumpiri, potrivit datelor Eurostat.