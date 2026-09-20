Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 567 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei.

Diplomatul american a vorbit despre legătura pe care a dezvoltat-o cu orașul în timpul mandatului său și a evidențiat colaborarea dintre România și SUA pentru protejarea patrimoniului cultural.

„La mulți ani, București!”, a transmis duminică Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, într-un mesaj publicat pe Facebook.

În mesajul său, ambasadorul Darryl Nirenberg a amintit una dintre experiențele sale alături de familie în Capitală și a făcut referire la Mănăstirea Stavropoleos, unul dintre monumentele istorice importante din Centrul Vechi.

„Mie și familiei mele ne-a plăcut foarte mult să vizităm Mănăstirea Stavropoleos din București – o adevărată comoară, restaurată cu sprijinul Fondului Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale (AFCP), dovedind respectul nostru profund pentru patrimoniul bogat al României”, a transmis ambasadorul american.

Nirenberg a subliniat și relația pe care a construit-o cu Bucureștiul de când se află în România, afirmând că orașul i-a oferit lui și familiei sale o primire călduroasă.

„Acest oraș m-a primit pe mine și familia mea cu brațele deschise, iar noi suntem recunoscători că ne aflăm aici”, a mai spus diplomatul.

În încheiere, ambasadorul SUA a transmis Capitalei urări pentru viitor și a evidențiat importanța relației dintre România și Statele Unite.

„Urez Bucureștiului să se bucure, în continuare, de dezvoltare și de parteneriatul și prietenia cu Statele Unite”, a transmis Darryl Nirenberg.

Mesajul a fost publicat în ziua în care Bucureștiul marchează 567 de ani de la prima sa atestare documentară. Documentul considerat prima mențiune oficială a orașului este un hrisov emis de Vlad Țepeș la 20 septembrie 1459.

Actul se încheia cu mențiunea că a fost redactat în „Cetatea București”, formulare care indică existența așezării și faptul că aceasta era folosită drept reședință domnească.

Aniversarea Capitalei este marcată în acest weekend prin Zilele Bucureștiului 2026, eveniment organizat de Primăria Municipiului București și instituțiile aflate în subordinea acesteia.