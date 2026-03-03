Politica

Nicuşor Dan îl primește la Cotroceni pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România

Nicuşor Dan îl primește la Cotroceni pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în RomâniaNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Președintele României, Nicuşor Dan, îl va primi marți, 3 martie, la Palatul Cotroceni pe Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, a anunțat Administrația prezidențială.

Evenimentul marchează preluarea oficială a funcției diplomatice de către reprezentantul Statelor Unite în România, după ce acesta a depus jurământul la sfârșitul lunii februarie, informează surse oficiale de la Ambasada SUA la București.

Nicușor Dan îl primește pe Nirenberg la Cotroceni

Primirea oficială este programată pentru ora 14:00, iar după ceremonia de acreditare, Nirenberg va începe activitatea la ambasadă în mod formal. Într-un comunicat al ambasadei, s-a menționat: „Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România.

Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg. Sursă foto: Facebook

Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre Statele Unite și România”.

SUA are un nou ambasador în România

Nominalizarea lui Nirenberg a fost făcută de președintele american Donald Trump pe 25 mai 2025, ca parte a politicii de consolidare a relațiilor bilaterale și a cooperării strategice cu Bucureștiul. Cu o experiență de peste 40 de ani în diplomație, Nirenberg urmează să susțină interesele americane în plan economic, militar și de securitate în România.

Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg. Sursă foto: Facebook

„Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar, să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate”, a spus Trump.

Procesul legislativ a fost completat de Senatul Statelor Unite, care l-a confirmat oficial în funcție pe 19 decembrie 2025, după ce fusese nominalizat la 18 iunie 2025.

Ce spune Ambasada SUA

Ambasada SUA a transmis la acea vreme: „Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”.

Cu această numire, relațiile diplomatice româno-americane intră într-o nouă etapă, iar colaborarea între cele două state se așteaptă să se intensifice pe domenii strategice precum securitatea regională, dezvoltarea economică și consolidarea alianței militare.

